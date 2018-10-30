Тримав за шию і погрожував зарізати: у Черкасах забили на сполох через небезпечного педофіла

У Черкасах поліція розшукує чоловіка, який намагався викрасти школярку.

Випадок стався недалеко від однієї зі шкіл на вул. Грушевського, повідомляє Gazeta.ua.

12-річна школярка чекала на зупинці автобус, коли до неї підійшов невідомий чоловік. Він погрожував дитині ножем, взяв її за шию і повів у бік Дніпра.

"Чоловік погрожував зарізати дівчинку, якщо вона буде чинити опір. Ліз цілуватися і показував на телефоні дитяче порно. Говорив, що це буде робити із нею. З боку Дніпра вийшов чоловік. Дівчинка підбігла до нього. Саме ця людина і викликала поліцію", — розповіла журналістам подруга матері дівчинки Анастасія.

Випадок трапився на вул. Грушевського Гугл. Карти

Начальник прес-служби ГУНП у Черкаській Дмитро Грищенко підтвердив OBOZREVATEL інформацію про розшук педофіла, зазначивши, що поліція поки не може розголошувати подробиці.

"Звернення було, працівники поліції над ним працюють", — розповів він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Черкаси є найкримінальнішим містом України.