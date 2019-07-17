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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

Погрожував убити кандидата в нардепи: на Хмельниччині дали хід гучній історії

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Поліція Шепетівки на Хмельниччині оголосила про підозру громадянину Києва, який погрожував 30-річному кандидату в народні депутати вбивством.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Хмельницькій області.

Відзначається, що кандидат у депутати по 190 виборчому округу звернувся 13 липня до правоохоронців з відповідною заявою, розповівши, що на вулиці до нього підійшли двоє невідомих і почали погрожувати фізичною розправою в разі, якщо він не відмовиться від участі в передвиборній кампанії.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством".

Під час досудового розслідування вдалося встановити особи двох чоловіків – одного з тих, хто погрожував, і водія автомобіля, на якому зловмисники зникли з місця події відразу після погроз. Обидва проживають у Києві та Київській області.

Підозрювані

Підозрювані

Прес-служба Нацполіціі

Машина підозрюваних

Машина підозрюваних

Прес-служба Нацполіціі

Правоохоронці оголосили киянину про підозру і ініціювали судове засідання по обранню йому запобіжного заходу.

Відзначається, що поліція проаналізувала відео з камер спостереження на місці, де невідомі погрожували політику, а також опитала підозрюваних і всіх можливих свідків у Києві та Шепетівці. Правоохоронці продовжили пошуки другого фігуранта справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Первомайську (Миколаївська область) у вівторок, 16 липня, знайшли застреленим кандидата в народні депутати від "Опозиційного блоку" Василя Мосякина.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Тег
Національна поліція України
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