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Погрожував ножем: у Маріуполі педофіл напав на 11-річну дівчинку

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У Маріуполі 23 червня місцевий житель намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів.

Педофіл напав на дитину і погрожував ножем, повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Покидьок під загрозою ножа завів дитину за технічне спорудження школи №27, де намагався зґвалтувати неприроднім шляхом. Це побачив місцевий житель і викликав наряд поліції", – уточнив він.

Затриманий

Затриманий

Facebook В'ячеслав Аброськін

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Після трагедії з Дашею Лук'яненко: в Запоріжжі зґвалтували 12-річну дитину

Затриманню підозрюваного посприяли діти, які стали очевидцями НП. Повідомляється, що нападнику 27 років.

Як писав OBOZREVATEL, після жорсткого вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою посилити захист дітей від сексуального насильства.

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Місце
УкраїнаМаріуполь
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