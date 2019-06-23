Погрожував ножем: у Маріуполі педофіл напав на 11-річну дівчинку

У Маріуполі 23 червня місцевий житель намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів.

Педофіл напав на дитину і погрожував ножем, повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Покидьок під загрозою ножа завів дитину за технічне спорудження школи №27, де намагався зґвалтувати неприроднім шляхом. Це побачив місцевий житель і викликав наряд поліції", – уточнив він.

Затриманий Facebook В'ячеслав Аброськін

Затриманню підозрюваного посприяли діти, які стали очевидцями НП. Повідомляється, що нападнику 27 років.

Як писав OBOZREVATEL, після жорсткого вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою посилити захист дітей від сексуального насильства.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!