Погрожував другу Гандзюк: на Херсонщині екснардеп влаштував побоїще

Народний депутат України восьмого скликання від БПП Євген Рищук у ніч на 23 вересня побив на Херсонщині депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова.

Зазначається, що напад колишній політик здійснив у нетверезому стані. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Масі Найєм.

"Євген Рищук. Колишній депутат БПП, той, на кого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Вночі, п'яний, побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе у Херсоні. Треба почекати ще, так? Ну, щоб убив напевно", – обурився правозахисник.

У пресслужбі Національної поліції у Херсонській області уточнили, що отримали повідомлення про злочин уночі 22 вересня, близько 23:30. Потерпілий розповів їм, що під час святкування Дня села Праві Саги у місцевому будинку культури його вдарили в обличчя.

Побитий Роман Чухалов Facebook Олександра Власова

"За цим фактом Олешківським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події", – йдеться у повідомленні.

Цю версію, як пише "Українська правда", підтвердив і місцевий журналіст Сергій Нікітенко. "Трапилася бійка. Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там все це тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п'яний Рищук і бійка. Він приїхав, і йому теж дісталося", – зазначив він.

Сам Олександр Власов на особистій сторінці у Facebook також розповів деталі конфлікту. За його словами, після приїзду він одразу побачив неадекватну поведінку Рищука і його сильне сп'яніння.

"На столах порожні пляшки, склянки, музика і посеред танцмайданчика Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман зі слідами побоїв. Його забрали у приймальне відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому всьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", – пише Власов.

Гулянка на День села, де трапилося побиття Facebook Олександра Власова

Відомо, що на місце побоїща прибув також радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

"Терміново виїхав у Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", – написав він.

Характерно, що сам Рищук перед побиттям Чухалова активно постив у Facebook фото зі святкування Дня села Праві Саги.

Рищук відзначає День села Facebook Євгена Рищука

Рищук відзначає День села Facebook Євгена Рищука

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!