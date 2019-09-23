Погрожував другу Гандзюк: на Херсонщині екснардеп влаштував побоїще

Народний депутат України восьмого скликання від БПП Євген Рищук у ніч на 23 вересня побив на Херсонщині депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова.
Зазначається, що напад колишній політик здійснив у нетверезому стані. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Масі Найєм.
"Євген Рищук. Колишній депутат БПП, той, на кого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Вночі, п'яний, побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе у Херсоні. Треба почекати ще, так? Ну, щоб убив напевно", – обурився правозахисник.
У пресслужбі Національної поліції у Херсонській області уточнили, що отримали повідомлення про злочин уночі 22 вересня, близько 23:30. Потерпілий розповів їм, що під час святкування Дня села Праві Саги у місцевому будинку культури його вдарили в обличчя.
Побитий Роман Чухалов
Facebook Олександра Власова
"За цим фактом Олешківським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події", – йдеться у повідомленні.
Цю версію, як пише "Українська правда", підтвердив і місцевий журналіст Сергій Нікітенко. "Трапилася бійка. Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там все це тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п'яний Рищук і бійка. Він приїхав, і йому теж дісталося", – зазначив він.
Сам Олександр Власов на особистій сторінці у Facebook також розповів деталі конфлікту. За його словами, після приїзду він одразу побачив неадекватну поведінку Рищука і його сильне сп'яніння.
"На столах порожні пляшки, склянки, музика і посеред танцмайданчика Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман зі слідами побоїв. Його забрали у приймальне відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому всьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", – пише Власов.
Гулянка на День села, де трапилося побиття
Facebook Олександра Власова
Відомо, що на місце побоїща прибув також радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.
"Терміново виїхав у Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", – написав він.
Характерно, що сам Рищук перед побиттям Чухалова активно постив у Facebook фото зі святкування Дня села Праві Саги.
Рищук відзначає День села
Facebook Євгена Рищука
Рищук відзначає День села
Facebook Євгена Рищука
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.
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