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23 вересня • оновлено в 10:56
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/ Розслідування

Погрожував другу Гандзюк: на Херсонщині екснардеп влаштував побоїще

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Народний депутат України восьмого скликання від БПП Євген Рищук у ніч на 23 вересня побив на Херсонщині депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова.

Зазначається, що напад колишній політик здійснив у нетверезому стані. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Масі Найєм.

"Євген Рищук. Колишній депутат БПП, той, на кого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Вночі, п'яний, побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе у Херсоні. Треба почекати ще, так? Ну, щоб убив напевно", – обурився правозахисник.

У пресслужбі Національної поліції у Херсонській області уточнили, що отримали повідомлення про злочин уночі 22 вересня, близько 23:30. Потерпілий розповів їм, що під час святкування Дня села Праві Саги у місцевому будинку культури його вдарили в обличчя.

Побитий Роман Чухалов

Побитий Роман Чухалов

Facebook Олександра Власова

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"За цим фактом Олешківським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події", – йдеться у повідомленні.

Цю версію, як пише "Українська правда", підтвердив і місцевий журналіст Сергій Нікітенко. "Трапилася бійка. Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там все це тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п'яний Рищук і бійка. Він приїхав, і йому теж дісталося", – зазначив він.

Сам Олександр Власов на особистій сторінці у Facebook також розповів деталі конфлікту. За його словами, після приїзду він одразу побачив неадекватну поведінку Рищука і його сильне сп'яніння.

"На столах порожні пляшки, склянки, музика і посеред танцмайданчика Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман зі слідами побоїв. Його забрали у приймальне відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому всьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", – пише Власов.

Гулянка на День села, де трапилося побиття

Гулянка на День села, де трапилося побиття

Facebook Олександра Власова

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Відомо, що на місце побоїща прибув також радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

"Терміново виїхав у Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", – написав він.

Характерно, що сам Рищук перед побиттям Чухалова активно постив у Facebook фото зі святкування Дня села Праві Саги.

Рищук відзначає День села

Рищук відзначає День села

Facebook Євгена Рищука

Рищук відзначає День села

Рищук відзначає День села

Facebook Євгена Рищука

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна Херсон
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Это та партия в которой состоял пуштун Наем?
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