Погрожували зброєю: на Дніпропетровщині охоронці приватної фірми пограбували 9-річну дитину

На Дніпропетровщині охоронці приватної охоронної фірми пограбували будинок, коли там перебувала лише 9-річна дівчинка.
Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook. Так, чоловіки у балаклавах і зі зброєю забігли в будинок, коли туди входив дитина, і погрожуючи їй, забрали телевізор, гроші з гаманця, дорогоцінні ювелірні вироби.
Дівчинка запам'ятала, що злочинці зникли на автомобілі з "мигалками".
Facebook В'ячеслава Аброськіна
Поліція ввела в дію операцію "Сирена" та за наданими дитиною прикметами затримала підозрюваних.
Ними виявилися охоронці приватної охоронної фірми, які вчинили злочин на службовому автомобілі з жовтими проблисковими маячками і написом "Охорона".
Facebook В'ячеслава Аброськіна
Facebook В'ячеслава Аброськіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердянську Запорізької області місцевий житель пограбував 10-річну дитину.
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