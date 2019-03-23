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Погрожували зброєю: на Дніпропетровщині охоронці приватної фірми пограбували 9-річну дитину

2.9тЧитати матеріал російською

На Дніпропетровщині охоронці приватної охоронної фірми пограбували будинок, коли там перебувала лише 9-річна дівчинка.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook. Так, чоловіки у балаклавах і зі зброєю забігли в будинок, коли туди входив дитина, і погрожуючи їй, забрали телевізор, гроші з гаманця, дорогоцінні ювелірні вироби.

Дівчинка запам'ятала, що злочинці зникли на автомобілі з "мигалками".

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Погрожували зброєю: на Дніпропетровщині охоронці приватної фірми пограбували 9-річну дитину

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Поліція ввела в дію операцію "Сирена" та за наданими дитиною прикметами затримала підозрюваних.

Ними виявилися охоронці приватної охоронної фірми, які вчинили злочин на службовому автомобілі з жовтими проблисковими маячками і написом "Охорона".

Погрожували зброєю: на Дніпропетровщині охоронці приватної фірми пограбували 9-річну дитину

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Погрожували зброєю: на Дніпропетровщині охоронці приватної фірми пограбували 9-річну дитину

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердянську Запорізької області місцевий житель пограбував 10-річну дитину.

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УкраїнаДніпро
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