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3 вересня • оновлено в 15:15
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/ Розслідування

Погрожує і шантажує: СБУ розкрила схему вербування українців ФСБ

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На кордоні між вільною територією України й тимчасово окупованим Кримом російські спецслужби почали проводити облави на українських громадян з метою їхнього вербування.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, окупанти незаконно затримують людей, після чого погрозами і шантажем намагаються залучити українців до конфіденційної співпраці для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Так, співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску "Джанкой" без пояснення причини затримали жителя Львівської області. Із застосуванням психологічного і фізичного тиску протягом чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв'язки в середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, місць дислокації їхніх підрозділів тощо", – йдеться в офіційному повідомленні.

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ФСБ

ФСБ

ТСН

Після відмови співпрацювати з російською спецслужбою громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не розумів, і повернули на контрольовану урядом України територію. Водночас співробітники ФСБ РФ відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші в сумі 2000 євро.

У зв'язку з цим СБУ попередила, що в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб країни-агресора перебуває широкий спектр українців – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій до звичайних громадян України, які виїжджають до Росії або на тимчасово окуповані території для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна служба безпеки Росії тероризує українських рибалок, які на законних підставах займаються виловом в Азовському морі. Вона затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж добивається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України ФСБ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Это даже враньём не назовёшь, настолько всё тупо.
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