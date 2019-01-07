Пограбована прокурорами ''ювелірка'' відсудила 25 млн: деталі гучного скандалу

Ювелірний магазин "Кристал" у Києві, пограбований під час обшуку прокурорами і поліцією, відсудив у держави 25,4 мільйонів гривень збитків.

Як повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на рішення Господарського суду, таким чином салону відшкодують вартість зниклих товарів.

"Суд визнав збитки магазину в сумі 25,4 млн грн – це вартість зниклих товарів станом на серпень 2014 року, як її оцінив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що обвинуваченого у справі про пограбування салону слідчого Віталія Савчука звільнили із займаної посади, однак пізніше він повернувся на роботу через суд і навіть відсудив середню зарплату за час вимушеного прогулу. Він досі працює в прокуратурі. А слідчий Сергій Костриця звільнився в серпні 2018 року.

Йдеться про справу 2014 року. Тоді прокуратура Києва проводила досудове розслідування щодо групи невстановлених осіб, які продавали контрафактні товари.

Кадр із камери відеоспостереження

20 серпня 2014 на підставі постанови суду в приміщенні магазину "Граф", де працює ТОВ "Часовий салон "Кристал" провели обшуки та вилучили ювелірні вироби і годинники. За заявою директора магазину відкрили три кримінальні провадження за фактом крадіжки, привласнення майна, перевищення повноважень і зловживання владою.

Як ішлося в заяві, співробітникам не дозволили бути присутнім при обшуку, а коли прокурори і слідчі залишили приміщення, там були розбиті вітрини, а також зник товар і частина грошей із сейфа.

Справу про контрафакт, за якою в ювелірному салоні проводили обшук, закрили вже через місяць. У 2015 році до суду направили звинувачення проти 10 співробітників прокуратури Печерського району та відділення Печерського РУ ГУ МВС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року суд засудив неповнолітніх грабіжників магазину "Святковий" до умовного терміну покарання. Одним із малолітніх злочинців виявився син народного депутата від Радикальної партії Богдан Попов.