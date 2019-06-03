Погорів на "Лексусі": в Італії затримали розшукуваного екс-регіонала

У неділю, 2 червня, поліцією Італії був затриманий колишній народний депутат України від Партії Регіонів Володимир Пехов.

Затримання відбулося під час проходження прикордонного контролю за спроби в'їзду, пише "Страна".

Як відомо, Пехов був оголошений у всеукраїнський розшук Нацполіцією України у зв'язку з обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Так, нардеп заволодів автомобілем Lexus LX 570, який належав підприємству ТОВ "Сейм Інвест", на підставі чого йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Володимир Пехов

Однак 14 квітня 2019 року Пехов сховався від поліції. У травні 2019-го його оголосили в міжнародний розшук.

Після затримання поліцією Італії Володимира Пехова очікує екстрадиція в Україну з подальшим обранням запобіжного заходу. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2013 році Пехов був "найбіднішим" регіоналом у Раді. Він вказав нуль у декларації, а за фактом володів фірмою в Малині, що на Житомирщині, і благодійним фондом, зареєстрованим на його дружину. Також регіонала Пехова пов'язували з рейдерським захопленням коростенського щебеневого заводу в 2013 році.

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