"Погані новини": в Раді провели термінове засідання щодо вбивства дитини під Києвом

У середу, 5 червня, відбулося засідання комітету Верховної Ради щодо забезпечення діяльності правоохоронних органів, на якому предметом обговорення стало вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.

Про це написав у своєму Telegram-каналі позафракційний народний депутат Мустафа Найєм. На засіданні були присутні голова Національної поліції, Держбюро розслідувань і представники МВС і ГПУ.

"У мене погані новини з приводу розслідування трагедії в Переслав-Хмельницькому", – написав нардеп, розкривши подробиці засідання.

Кирило Тлявов Facebook Тетяни Тлявової

Так, за його словами, слідчі ДБР не порушили питання, чому рентгенологічні обстеження малюка було проведено через шість годин після надходження його в лікарню, хоча, згідно з протоколами, таке обстеження має проводитися одним із перших.

Крім того, в ДБР не вдалися до примусового забору біологічних матеріалів підозрюваних, щоб підтвердити документально їх алкогольне сп'яніння. "За словами глави ДБР, наразі сам факт алкогольного сп'яніння встановлюється шляхом допиту свідків. Із точки зору КПК, це повна брехня. Подібні докази без експертизи розбиваються будь-яким адвокатом", – зазначив Найєм.

Кирило Тлявов Телеканал 24

Нардеп також наголосив, що оскільки на місці скоєння злочину були присутні четверо людей, незрозумілим залишається, чому підозру оголосили тільки двом із них.

Найєм зазначив, що зброю, з якої був зроблений постріл, так і не знайшли. "Наразі встановлено, що дозвіл на зброю був лише у одного з учасників злочину", – додав він.

Підозрювані поліцейські Народна правда

"І найголовніше. Виявилося, крім основного розслідування, ДБР уже зареєструвало окреме кримінальне провадження за підозрою в прихованні злочину (ст. 396 ККУ "Приховування злочину"). Чому всупереч величезному резонансу ДБР не повідомляв про цей факт раніше, незрозуміло", – написав Найєм.

Нардеп також розповів, що в Національній поліції почали службове розслідування з метою з'ясувати, хто і як склав і поширив первинну версію подій, згідно з якою хлопчик "послизнувся через необережність і впав на асфальтобетонне покриття, в результаті чого отримав травму голови".

Мустафа Найєм Деловая столица

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