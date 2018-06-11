"Погане місце": спливли деталі вибуху в клубі в Сумах

Нічний клуб "Місяць" у Сумах, де вранці 10 червня один з відвідувачів підірвав гранату, травмувавши 9 осіб, вже давно має погану славу, і місцеві жителі не дивуються з того, що сталося.

За їхніми словами, тут завжди когось б'ють. Переважно на світанку, коли клуб закривається, сказано в сюжеті ТСН.

"Постійно ці розбірки, вічно йдеш на роботу - ну, це жахливо. Цей заклад треба закрити", - говорить місцева жителька Зінаїда Торба.

Чоловік, який підірвав гранату, вже приходив до нічного клубу, але його не пустили охоронці, оскільки той нібито був дуже п'яний. Згодом він повернувся в заклад в балаклаві і з гранатою. Його затримали відразу в сусідньому дворі - патрульні і охоронці нічного клубу.

На залитій кров'ю підлозі в холі закладу вибухотехніки знайшли чеку від гранати РГД-5. На виході - кільце, яке нападник викинув, коли тікав.

"Встановлено та затримано особу, яка попередньо, застосовувала гранату РГД-5 в приміщенні на другому поверсі закладу. Працівникам поліції, його затримували, він погрожував ножем, який був у нього в руках", - розповів керівник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

За даними правоохоронців, 28-річний підозрюваний - житель Сум. Він начебто входить в місцевій злочинної організації. Давати свідчення відмовляється.

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Підозрюваного доставили в поліцію. Йому інкримінують замах на вбивство, опір працівникам поліції, хуліганство, незаконне поводження з боєприпасами. Прокуратура вже оголосила йому підозра. Суд повинен обрати йому запобіжний захід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, момент вибуху гранати потрапив на відео.