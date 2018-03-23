"Погана ідея": в Росії заявили, що миротворців на Донбасі не буде

Сама по собі ідея про введення миротворців ООН на Донбас є безперспективною і була озвучена тільки в рамках піару.

Про це в інтерв'ю Лига.net заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

"Не буде на Донбасі ніяких миротворців. Це спочатку була безглузда ідея і все це в рамках піару. Росія йти з Донбасу не збирається, заморожувати конфлікт не збирається, відмовлятися від стратегічних цілей - теж не збирається", - упевнений він.

За словами експерта, миротворці самі по собі нічого не вирішують і не вирішували ніколи, ні в якій частині світу.

"Це просто можливість вивести комбатантів. Це технічний спосіб перейти до мирного вирішення конфлікту. Але зараз для такого мирного вирішення немає підстав, оскільки у всіх сторін мети абсолютно різні. Справа не в Донбасі, справа в тому, що основна мета Росії - зберегти Україну в сфері свого впливу, не допустити відходу України на захід, приєднання формального або неформального до НАТО, Європейському Союзу. Тому ідея з миротворцями була мертвонародженою з самого початку", - пояснив Фельгенгауер.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз підтримує введення на Донбас миротворців ООН, але тільки на умовах Києва.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН - єдина можливість закінчити війну.

Раніше Україна домовилася про миротворчу місію з ще однією країною Євросоюзу.