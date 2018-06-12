Поетапне звільнення: екс-міністр розповів про закритий план по Донбасу

Лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони Анатолій Гриценко заявив про наявність пакету рішень, які дозволять Україні повернути окуповані території Донбасу "на гідних умовах".

Як розповів політик в інтерв'ю LIGA.net, план був підготовлений в рамках якоїсь закритої міжнародної робочої групи.

"Це закрита робоча група України, Росії, Франції, Німеччини та США. Періодично збирається в Європі. Крім офіційних переговорів між Волкером і Сурковим, мінських і нормандських переговорів існує ще й такий, де напрацьовуються рішення, які лягають на стіл Меркель, Макрона, Путіна , Порошенко і Трампа ", - пояснив він.

За словами Гриценка, в цій групі задіяні політики і військові, колишні і діючі, з досвідом роботи на посадах рівня міністрів закордонних справ, міністрів оборони, послів, "чиїх прізвищ він назвати не може".

"Ми запропонували поетапну стратегію розгортання миротворців; деталізуємо, які країни повинні туди входити, їх повноваження. Місія чисельністю 30-40 тисяч військових, 5-6 тисяч цивільних. Виконання плану займе від трьох до 5 років", - зазначив екс-міністр.

Згідно з планом, заключним етапом повинні стати місцеві вибори.

"Найперше завдання - перекрити кордон, нами нині яка не контролюється. Повинно бути проведено розмінування, виведений рубль і заведена гривня, як основна валюта. Розформувати два армійські корпуси і фейковий державні структури. Потрібно створити умови, в т.ч. майново-юридичні, для повернення біженців-переселенців. Відновити системи життєзабезпечення, громадський порядок", - заявив Гриценко, додавши, що ці напрацювання можуть бути задіяні тільки після завершення президентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив, що лідери країн "нормандської четвірки" вже мають на руках напрацьований в чотирибічному форматі неформальний детальний план вирішення ситуації на Донбасі.