"Подзвоню Полтораку": Гриценко сказав, як вирішить ситуацію зі скаргою з Ічні

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів в президенти України, екс-міністр оборони України (2005-2007 рр.) Анатолій Гриценко відреагував на скаргу солдата з Ічні Чернігівської області, заявивши, що подзвонить міністру оборони Степану Полтораку.

Ведучий в ефірі телеканалу NewsOne зачитав прохання батька солдата, який зараз знаходиться на розмінуванні в Ічні:

"Мій син на розмінуванні в Ічні. Скаржиться, що весь день на холоді хлопців годують мало не ложкою каші. Тому що не фінансує держава".

На це Гриценко повідомив, що подзвонить Полтораку і той виправить ситуацію.

"Я обіцяю, що зараз, як тільки завершиться ефір, я наберу міністра оборони Степана Полторака і поставлю йому це запитання. Якщо це правда, то він виправить ситуацію", - заявив екс-міністр.

"Я рідко його турбую, але, віддам належне, коли гарячі такі питання, які важливі, він реагує і вирішує позитивно. Я сподіваюся, питання буде перевірене і вирішене", - додав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ічні на військовому складі в ніч на 9 жовтня сталися вибухи, почалася пожежа.

Читайте коментар з цього приводу головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.