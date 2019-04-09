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"Подвійний страйк!" У ЗСУ показали новий розгром терористів на Донбасі. Відео

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Українські військові на Донбасі влучним пострілом знищили новий об'єкт терористів.

Переможні кадри показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, це сталося на Авдіївській промці.

"Подвійний "страйк". Коментарі зайві, просто подивіться. Вірте у воїнів!" — закликав він.

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Ще один 200-й: офіцер ЗСУ показав чергового мертвого терориста "ДНР"

"Подвійний страйк!" У ЗСУ показали новий розгром терористів на Донбасі. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили позицію терористів "Л/ДНР" на Донбасі у районі Ясинуватської розв'язки.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Значит позже бужет статья о укрожмурах
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