"Подвійний страйк!" У ЗСУ показали новий розгром терористів на Донбасі. Відео

Українські військові на Донбасі влучним пострілом знищили новий об'єкт терористів.

Переможні кадри показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, це сталося на Авдіївській промці.

"Подвійний "страйк". Коментарі зайві, просто подивіться. Вірте у воїнів!" — закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили позицію терористів "Л/ДНР" на Донбасі у районі Ясинуватської розв'язки.

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