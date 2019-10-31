"Морду" авто знесло повністю: на Донбасі в страшній ДТП загинуло подружжя

У Лиманському районі Донецької області 31 жовтня трапилась аварія за участю двох автомобілів. На місці загинув водій зі своєю дружиною.

Автомобілі зіткнулися на трасі. За даними прес-служби ГУНП у Донецькій області, правила руху попередньо порушив водій позашляховика Toyota: під час повороту ліворуч він не надав перевагу ВАЗу.

В результаті зіткнення передня частина легковика була повністю знищена. Як повідомила OBOZREVATEL спікер Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна, 42-річний водій ВАЗа з 39 річною дружиною – загинули.

ДТП у Донецькій області

"Загиблі – жителі Запорізької області. Також у ДТП постраждала 35-річна пасажирка легкового авто і 44-річна пасажирка позашляховика", – зазначила вона.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

ДТП у Донецькій області

ДТП у Донецькій області

ДТП трапилося у Лиманському районі Донецької області Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 31 жовтня відбулося жахливе ДТП. В результаті аварії постраждали дві людини, ще одна – загинула.

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