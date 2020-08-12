Подружжя потонуло напередодні 20-річчя весілля, швидка їхала дві години. Подробиці трагедії під Одесою

В Одеській області біля села Лиман потонула подружня пара. Як виявилося, тут є небезпечне течія, яка і стала причиною трагедії. Однак місцева влада відхрещуються від цього пляжу, де трапилася біда. Говорять, він нічий, тому за узбережжям і не стежать. Насправді на цьому пляжі активно заробляють на туристах, але ні рятувальників, ні медпункту тут немає.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тіло жінки несло хвилями

Подружжя Тамара і Сергій В. вирушили відпочивати з кумами несподівано. Вони опинилися в селі Лиман неподалік курорту "Катранка". "Тамара ніяк не могла зібратися у відпустку. Але ось видалося віконце, і вони з чоловіком Сергієм і кумами поїхали відпочивати до моря", – розповідає сестра загиблої Тетяна.

Загиблий чоловік Сергій займався пластиковими вікнами. А Тамара працювала у великій міжнародній косметичній компанії на складі під Києвом.

Але їхній відпочинок тривав зовсім недовго. 4 серпня вони обидва потонули. Родичі дізналися про це 5 серпня, у день, коли Тамара і Сергій мали відзначати 20-річчя спільного життя.

Тамара і Сергій збиралися відзначити 20-річчя весілля Facebook група Бориспіль

Як розповів очевидець трагедії Олексій Левченко, того дня дув вітер, на морі піднялися хвилі. Сам пляж розташований на стику лиману та моря. Він звернув увагу, що далеко в море запливла молода жінка: "Вона посміхалася і була щаслива. У мене промайнула думка: так далеко від берега і сама, не боїться".

Потім він помітив цю ж жінку в оточенні компанії, з якою вони приїхали. Там були й діти, вони плескалися вже ближче до берега. Але трохи пізніше щось трапилося, по березі вже бігав літній чоловік і махав руками. А ту жінку з двома чоловіками (кумом і чоловіком) відносило все далі в море. "Буквально на очах пропав один чоловік, потім – жінка. Третій виплив на спині", – згадує очевидець.

Пізніше молода жінка з'явилася, вона немов пливла на спині. Насправді її просто несло до берега.

На пляжі не виявилось рятівників, а лікарі швидкої були безпорадні

Як розповів Левченко, насправді на березі не виявилось жодної допомоги. "На самому пляжі, крім зеленки і нашатирю, нічого не було. Там неподалік відпочивало подружжя з Волині, чоловік – хірург. Він із дружиною кинувся допомагати. Жінка не дихала, лікар робив їй масаж серця. Швидка приїхала через дві години. Вони зупинилися далеко від цього місця, тому що під'їхати було неможливо. Прийшов лікар, який був безпорадний. Довелося жінку нести до машини, постійно зупиняючись і роблячи масаж серця. Дружина хірурга вколола їй адреналін. Вона ще була жива!" – говорить Левченко.

Пляж біля села Лиман

Машина швидкої була нова, але лікар не знав, де що розташоване. Через пів години тільки розібралися. Хірург поїхав із Тамарою в лікарню. Але після 23-ї години стало відомо, що жінка померла.

Сестра загиблої Тамари розповідає: "Виходить, що Сергій потрапив у сильну нижню течію, а Тамара – у верхню. Але найголовніше, що на тому пляжі немає жодної допомоги".

У подружжя залишилися двоє синів. "Вони вже дорослі. Старшому 19 років, він – студент. Молодшому – 17, зараз він подає документи до коледжу. Їхнім опікуном буде бабуся. Звичайно, ми не залишимо їх, і всі допомагатимемо", – каже родичка. Сім'ї загиблих висловлюють величезну подяку людям, які намагалися врятувати їхніх рідних і не залишилися байдужими.

Місцева влада відхрещується від пляжу

У селі Лиман, біля якого сталася трагедія, запевняють, що таке в них уперше. "Я не знаю, звідки беруть таку інформацію, що тут уже тонули люди, що тут особливі течії. Я вперше про це чую. Така масштабна трагедія, коли потонули відразу двоє людей, у нас уперше. І трапилося це не на території "Катранки", а трохи далі, вже за межами нашого ОТГ. Це швидше дикий пляж. Там справді люди відпочивають у наметах, але ми нічого не можемо зробити, тому що це не наша територія. На самому офіційному пляжі є два рятувальних пункти, є медпункт і аптека", – запевнила заступниця глави ОТГ Лиману Леся Комітіані.

Тамара працювала в косметичній компанії Facebook група Бориспіль

Однак відпочивальниця Наталія, яка саме цього дня була на пляжі, розповідає, що це місце не дике. "Тут є кафе, ларки, неподалік базар, щось можна взяти в оренду. Тобто інфраструктура тут є, а ось рятувальників і медпункту немає. Так не повинно бути. Багато сюди їдуть, тому що пляж небагатолюдний і можна спокійно відпочивати . До того ж я саме проходила повз машину швидкої допомоги, в якій молода людина в плавках реанімувала цю жінку. Він виявився хірургом. Він запитав у медиків зі швидкої, чи є в них киснева маска, вони сказали, що немає. А потім знайшли. Не повинно бути так, що на пляжному курорті медики не вміють проводити реанімаційні дії та не знають, де і що в них у машині лежить", – каже Наталія.

Люди відпочивають, а господарів немає

Місцевий житель Сергій розповідає, що місце тут дуже красиве і приваблює багато відпочивальників.

"Мені батько розповідав, що в 1969 році тут вирішили опріснити лиман і побудували щось на кшталт коси, яка відокремлює море від лиману. У самому лимані збиралися розводити рибу. Ймовірно, якісь підводні течії там залишилися. Але я сам там відпочиваю і не чув, що б там часто тонули люди. Як на кожному пляжі, є такі випадки", – розповідає Сергій.

Ще один місцевий житель Володимир каже, що справді в районі цього пляжу є небезпечна нижня течія. І згадує, що років п'ять тому там потонула дівчинка-сирота.

У подружжя залишилися двоє синів Facebook група Бориспіль

"Такі небезпечні місця є не тільки на Чорному морі. Скрізь, де є так звані кишені, вони виникають. Я сам там купаюся. Іноді заходиш у море і відчуваєш, як унизу йде течія. Але якщо вмієш плавати, то можна виплисти. Місце справді дике, там ніхто за ним не стежить", – розповідає Володимир.

Дивно, що пляж, куди десятиліттями українці їздять відпочивати, нібито нікому не належить. Місцева влада повинна або заборонити купання в цьому місці, якщо воно небезпечне, або обладнати узбережжя рятувальними вишками, забезпечити рятувальниками і медиками. Щоб за потреби людям могли надати допомогу і трагедія не повторилася.