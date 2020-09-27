Подруга загиблого в Ан-26 курсанта поділилася пронизливою історією: піти на побачення не встигли

Дівчина Наташа з Харкова розповіла, що один з курсантів, які загинули на борту Ан-26 вуЧугуєві, 21-річний Володимир Олабін кликав її на побачення, але сходити так і не встигли.

Як пише "КП в Україні", дівчина показала свою переписку з Володимиром – в останній раз він писав їй після обіду в день трагедії, питав, як у неї справи.

Близько 7 вечора Наташа відповіла, і запитала, як він, а 26 вересня о 8 ранку написала: "Доброго ранку. Чому не відповідаєш?".

"Я написала, а він не відповів... Почала через друзів дізнаватися, дивитися сторіс, так і дізналася, що він помер... Я не могла повірити просто. Такі добрі люди залишають нас. Мені так шкода його батьків..." – розповіла вона крізь сльози.

За словами дівчини, курсант першим написав їй в соцмережах – хотів познайомитися.

"Кликав погуляти, але у мене якось все не було часу. Ми спілкувалися з ним кожен день! Він дуже добрий хлопчик, я таких людей не зустрічала ніколи. Він мені писав, що любить свою спеціальність, небо, захоплюється технікою", – зазначила Наташа.

Олабін був родом з Миколаївської області. У соцмережах публікував фото з друзями, з поїздок, машинами та мотоциклами. Єдине фото з літаком підписав лаконічно – "Мрія-завдання".

Нагадаємо, Володимир – син ветерана, депутата Миколаївської облради Вадима Олабіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL: