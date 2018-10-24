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Вбивство 30-річного українця у Франції: з'явилися перші деталі

8.7тЧитати матеріал російською

Уродженець Тернопільщини Василь Штанграт, чиє тіло знайдено 2 жовтня у Франції, загинув насильницькою смертю.

Дану інформацію в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL підтвердила президент Франко-Української Асоціації "АРТ культура і креативність" Любов Бондарчук, до якої за допомогою звернулася сім'я українця.

"Фактично завдяки демаршам нашої Асоціації у поліцію й активним пошукам із волонтерами загиблий і був знайдений правоохоронними органами Французької Республіки", — розповіла вона.

Василь Штанграт

Василь Штанграт

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У метро Москви загинув українець

За словами українки, вона не має права розголошувати таємницю слідства про подробиці того, що сталося. "Можу сказати тільки одне — Василь загинув насильницькою смертю", — поділилася Бондарчук.

Вбивство 30-річного українця у Франції: з'явилися перші деталі

Антикор

Нині Асоціація займається відправкою тіла убитого на батьківщину — у с. Стінка Бучацького району.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року в Мексиці по-звірячому вбили 37-річну українку – частини її тіла виявили в полі неподалік від міста Сан-Педро-Чолуле.

Місце
Франція
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Краско Евгения
Краско Евгения
Кричал наверное Слава кукраине, вот и достал всех.
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