Вбивство 30-річного українця у Франції: з'явилися перші деталі

Уродженець Тернопільщини Василь Штанграт, чиє тіло знайдено 2 жовтня у Франції, загинув насильницькою смертю.

Дану інформацію в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL підтвердила президент Франко-Української Асоціації "АРТ культура і креативність" Любов Бондарчук, до якої за допомогою звернулася сім'я українця.

"Фактично завдяки демаршам нашої Асоціації у поліцію й активним пошукам із волонтерами загиблий і був знайдений правоохоронними органами Французької Республіки", — розповіла вона.

Василь Штанграт

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За словами українки, вона не має права розголошувати таємницю слідства про подробиці того, що сталося. "Можу сказати тільки одне — Василь загинув насильницькою смертю", — поділилася Бондарчук.

Антикор

Нині Асоціація займається відправкою тіла убитого на батьківщину — у с. Стінка Бучацького району.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року в Мексиці по-звірячому вбили 37-річну українку – частини її тіла виявили в полі неподалік від міста Сан-Педро-Чолуле.