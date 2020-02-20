"Барони" в законі: як влада допомагає збирачам земель

У нашій країні склалася унікальна ситуація – юристи стають справжніми агробаронами, власниками найбільших підприємств України та... "збирачами земель". Знайти лазівки в законі - не проблема.

Давній бізнес-партнер Андрія Богдана, який днями пішов у відставку з поста керівника Офісу президента, – агробарон з неоднозначною репутацією Микола Сольський. До цих "регалій" нещодавно додалися нові – тепер він народний депутат ("Слуга народу"), голова Комітету аграрної політики та земельних відносин. Як стверджують джерела, це стало можливим саме завдяки протекції Богдана.

Ситуація, коли правила гри для аграрного бізнесу "представляє" агробізнесмен, – нонсенс. Це прямий конфлікт інтересів.

Детальніше про обставини, що кидають світло на діяння "законників", – у матеріалі OBOZREVATEL.

Андрій Богдан і Микола Сольський

Хто такий Микола Сольський?

Сольський – досить відомий юрист. З 2007-го є співзасновником компанії "Український Аграрний холдинг". Що цікаво, він, як і його партнери – Олександр Баулін, Руслан Кирилюк, Ігор Пукшин, Олександр Радовський – всі вони мають стосунок до юриспруденції та несподівано стали аграріями.

Наразі у їхньому холдингу тільки офіційно є понад 50 тис. га. Компанія входить у 30-ку найбільших у своїй сфері. Водночас зареєстрували її чомусь у звичайній квартирі – за адресою Протасів Яр, 8.

Співзасновники "Українського Аграрного холдингу". Серед них "слуга народу", голова парламентського комітету Микола Сольський

Не секрет, що юристи в умовах відсутності легального ринку – ледь не найважливіші люди. Саме вони знають, як приватизувати те, що не продається. А ще вони дуже обережні, однак з часом все таємне стає явним.

Розповімо про одну справу, яке викликає... питання. Кілька років намагаються забрати ділянку в державного підприємства при Аграрній академії наук у селі Новосільське Одеської області.

Судова тяганина навколо майже 8 тис. га дослідного господарства "Новосільське" справді є. Землі у них державні. А втім, вже не перший рік їх намагаються довести до банкрутства в судовому порядку та забрати для компенсації кредитів.

У судовому реєстрі немає жодних згадок про участь "Українського Аграрного холдингу" в зазначеній справі. Але водночас один із позивачів, який подавав позов із вимогою зняти арешт із землі та дозволити внести зміни в Земельний кадастр, – компанія з дуже схожою назвою "Украгрохолд". Статутний капітал зазначеної фірми становить всього 1 тисячу гривень!

Офіційно засновники цієї контори до УАХ стосунку не мають. Якби не одне "але".

Украгрохолд Скриншот YouControl

"Украгрохолд", що намагається нібито захопити державні землі, була зареєстрована за адресою Протасів Яр, 8, офіс 89. У тому ж будинку, де й компанія Сольского!

Одна відмінність: в одному разі фігурує "квартира", в іншому – "офіс"; все інше ідентичне.

Однак, як стало відомо OBOZREVATEL, в січні 2020 року компанія "Украгрохгрохолд" змінила адресу. Тепер вона зареєстрована на пр. Голосіївському.

Зазначимо, що "Український Аграрний холдинг" також змінив "прописку" – тепер він розташований у Києві на вул. Миколи Грінченка, 4.

Цікаво, що зміну реєстраційних даних обидва підприємства зробили... 1 і 2 січня цього року. Унікальна синхронність. Що можна розцінити як спробу "замести сліди".

Чим займається "компанія Сольского" і хто "кермує":

У структуру "Українського Аграрного Холдингу" входять: "Наташа-Агро", "Агро-Лучки", "Носівське ХПП", "Малодевіцьке ХПП", "Берегівське ХПП", елеватор "Батьово", "Рожнівка-агро" та інші.

Холдинг спеціалізується на вирощуванні кукурудзи та сої, молочному тваринництві, володіє власними елеваторами, зерновозами й надає послуги з транспортування вантажів залізницею.

Зараз Сольський за допомогою "Слуги народу" зайнявся політикою, але, згідно з системою Youcontrol, все ще має частку в своєму холдингу.

Серед співвласників "Українського Аграрного холдингу", крім Сольского, також значаться Олександр Радавський, Ігор Пукшин, Олександр Баулін, Руслан Кирилюк. До квітня 2018 року співзасновником також був Андрій Богдан.

Зауважимо, що станом на 12 лютого 2020 року "слуга народу" Микола Сольський пов'язаний зі щонайменше п'ятьма компаніями.

Відповідно до законодавства України, народний депутат може бути/залишатися співзасновником тієї чи іншої установи, що має на меті одержання прибутку. Йому тільки заборонено бути в складі керівництва цієї фірми, входити до правління тощо.

Як холдинги "кошмарять" фермерів

В Україні (як і в Таджикистані, Північній Кореї, Кубі та Венесуелі) легального ринку землі немає. Замість цього працюють тіньові схеми. Агрохолдинги беруть паї в оренду аж на 50 років і за мізерними цінами. Наприклад, у Польщі, де характеристики ґрунту гірші, за оренду на рік платять приблизно $250, а в Україні – на рівні $50 за гектар.

У нашій країні працюють понад 90 сільськогосподарських підприємств, водночас майже третина всіх земель зосереджена в руках великих агрохолдингів, йдеться в дослідженні УКАБ.

Голова асоціації фермерів Іван Томич, який ще в 1996 році одним із перших виступив з ідеєю запустити оренду, розповідав OBOZREVATEL: вибору в простих селян, кому здавати землю, немає. Якщо в конкретному регіоні працює всього один агрохолдинг, який вже взяв винайняв сусідні ділянки, погодитися можна буде тільки на одну пропозицію. Конкуренції немає.

Зазначимо, що зв'язки з нотаріусами, реєстраторами, судами, бездоганне знання процедур, мабуть, і приваблює професійних юристів до аграрного бізнесу. І дуже схоже, що мета не в розвитку аграрної сфери. Головне завдання – збирати землі. І коли законно це зробити не можна, дехто вдається до викуповування боргів, судових позовів та використання шпарин у законі.

Про інші факти – читайте в одній із наступних публікацій OBOZREVATEL.

(Далі буде...)

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