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Подарувала партії 2,2 млн: українські ЗМІ дізналися скандальні дані про "благодійницю"

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Ім'я жінки, якій напередодні оголосили підозру в порушенні порядку фінансування однієї з партій, дізналися журналісти. Так, мова йде про Анастасію Гребенюк.

Грошові вливання були зроблені на рахунок ВО "Батьківщина". Про це повідомляється на сайті Bihus.info.

Журналісти з'ясували, що матір підозрюваної звуть Катерина Ярова і вона керує відділенням "Приватбанку" в селищі Саврань Одеської області, додають журналісти.

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Анастасія Гребенюк

Анастасія Гребенюк

Її особисте сторінка в Facebook

У розслідуванні "Наші гроші з Денисом Бігусом" про сумнівне фінансування "Батьківщини" саме Саврань фігурує як один із лідерів по внесках.

Крім того, на сторінці Гребенюк в Facebook є спільні фото з іншими фігурантами розслідування журналістів, зокрема з Владиславом Коречним, який перевів "Батьківщині" більше мільйона гривень, а сам до цього шукав роботу охоронцем у Києві.

У друзях у Гребенюк в соцмережі є і тітка Коречного – касирка супермаркету Наталка Зубар, яка перерахувала "Батьківщині" майже 1,5 мільйона гривень.

Подарувала партії 2,2 млн: українські ЗМІ дізналися скандальні дані про "благодійницю"
Подарувала партії 2,2 млн: українські ЗМІ дізналися скандальні дані про "благодійницю"

Як повідомляв OBOZREVATEL, весь особовий склад МВС перейшов на посилений режим для організації правопорядку під час виборів.

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Особа
Денис Бігус
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина
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