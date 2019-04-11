|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Почне з України: Турчинов попередив ЄС про велику війну Росії

4.4тЧитати матеріал російською

Росія активно веде підготовку до великої континентальної війни в Європі, початок якої може розгорнутися в Україні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Київському безпековому форумі, повідомляє LB.ua.

"Ми бачимо, що в останні роки швидко будується військова інфраструктура вздовж українського кордону", — заявив Турчинов у своєму виступі. Він підкреслив, що йдеться про мільярдні ресурси, які вкладаються у воєнні та інфраструктурні проекти, такі, як аеродроми, військові бази, сховища техніки.

"На сході нам протистоїть 8 армія Південного округу, на півночі — 20 армія Західного округу. Це росіяни вважають недостатнім. Вони тримають у резерві 1 танкову армію, 49 і 58 загальновійськові армії. І цього замало", — сказав Турчинов.

Новини
"Брязкає зброєю": в Росії заговорили про підготовку до великої війни

Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

"Новое время"

У разі наступу Росія має намір також застосувати 6 і 4 армії Повітряно-космічних сил, додав секретар РНБО.

"Вони розташували вздовж нашого кордону вісім ракетних бригад. Для наступу на можливому театрі військових дій в Україні готуються чотири дивізії і п'ять бригад повітряно-десантних військ, п'ять бригад і один полк морської піхоти. І навіть цей ресурс Росія вважає недостатнім. У Південному військовому окрузі почалося формування шести резервних так званих козацьких дивізій", — сказав Турчинов.

"І я ще не назвав потужний Чорноморський флот, Каспійську флотилію, яку можуть використовувати для проведення військових дій в Азовському і Чорному морях. Я не назвав 22 армійський корпус, який перебуває у Криму і готовий проводити бойові дії на півдні нашої країни", — додав він.

Новини
Третя світова? Росію звинуватили в підготовці до великої війни із Заходом

"Росія готується до повномасштабних бойових дій, повномасштабної континентальної війни в Європі. І перший плацдарм, який вони будуть намагатися взяти, — це наша країна, наша Україна", — впевнений Турчинов.

Секретар РНБО поскаржився, що на фоні такої потужної загрози європейські країни намагаються вести бізнес із Росією, як зазвичай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація у 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори в Європарламент. До такого висновку дійшла служба зовнішньої розвідки Естонії після оцінки загроз військових дій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
14
59
Смішно
99
Цікаво
204
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Я не назвал 22-й армейский корпус, который находится в Крыму и готов проводить боевые действия на юге нашей страны" а как же тысячи российских военных, которые сейчас "находятся" на Донбассе?? Или уже можно опровергать информацию от Порошенко, дни которого сочтены?? )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
вованов вован
вованов вован
Видимо Турчинову об этом сообщил его бог во время спиритического очередного общения с ним.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
РФ единственная, кто может защитить Европу.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки