Почне з України: Турчинов попередив ЄС про велику війну Росії

Росія активно веде підготовку до великої континентальної війни в Європі, початок якої може розгорнутися в Україні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Київському безпековому форумі, повідомляє LB.ua.

"Ми бачимо, що в останні роки швидко будується військова інфраструктура вздовж українського кордону", — заявив Турчинов у своєму виступі. Він підкреслив, що йдеться про мільярдні ресурси, які вкладаються у воєнні та інфраструктурні проекти, такі, як аеродроми, військові бази, сховища техніки.

"На сході нам протистоїть 8 армія Південного округу, на півночі — 20 армія Західного округу. Це росіяни вважають недостатнім. Вони тримають у резерві 1 танкову армію, 49 і 58 загальновійськові армії. І цього замало", — сказав Турчинов.

Олександр Турчинов "Новое время"

У разі наступу Росія має намір також застосувати 6 і 4 армії Повітряно-космічних сил, додав секретар РНБО.

"Вони розташували вздовж нашого кордону вісім ракетних бригад. Для наступу на можливому театрі військових дій в Україні готуються чотири дивізії і п'ять бригад повітряно-десантних військ, п'ять бригад і один полк морської піхоти. І навіть цей ресурс Росія вважає недостатнім. У Південному військовому окрузі почалося формування шести резервних так званих козацьких дивізій", — сказав Турчинов.

"І я ще не назвав потужний Чорноморський флот, Каспійську флотилію, яку можуть використовувати для проведення військових дій в Азовському і Чорному морях. Я не назвав 22 армійський корпус, який перебуває у Криму і готовий проводити бойові дії на півдні нашої країни", — додав він.

"Росія готується до повномасштабних бойових дій, повномасштабної континентальної війни в Європі. І перший плацдарм, який вони будуть намагатися взяти, — це наша країна, наша Україна", — впевнений Турчинов.

Секретар РНБО поскаржився, що на фоні такої потужної загрози європейські країни намагаються вести бізнес із Росією, як зазвичай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація у 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори в Європарламент. До такого висновку дійшла служба зовнішньої розвідки Естонії після оцінки загроз військових дій.

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