"Почитайте закони!" Головний патрульний Києва жорстко відповів копу-бунтарю з Одеси

В Україні справи про корупцію в поліції розглядаються в суді, і кожен такий випадок проходить службову перевірку.

Про це в Facebook повідомив начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, коментуючи скандал з одеською патрульною Зоєю Мельник, яка розкритикувала роботу поліції.

"З 2015 року я керую найбільшим підрозділом патрульної поліції в Департаменті Патрульній Поліції. За цей час моє ставлення до корупції ніяк не змінилося - до неї нульова толерантність. Проілюструвати це можна в невеликих цифрах – справи 33-х поліцейських знаходяться в судіщодо корупції. Більш сотні матеріалів розслідувань зайшли до нас з ознаками корупції, але без необхідної доказової бази для залучення працівників до кримінальної відповідальності", – розповів він.

Також Зозуля зазначив, що поліція обробляє понад тисячу звернень щодо корупції та по кожному проводить перевірку.

"Так, поліцейські іноді беруть хабарі, а ми завжди на це реагуємо і робимо все від нас залежне, щоб вони постали за це перед законом. І тут мені особливо дивно читати тексти досвідчених "активістів", колишніх поліцейських про те, як треба боротися з корупцією. Гей, друзі, а ви повинні були напевно щось чути про КПК, КК і т.д. Візьміть погортайте сторінки і зрозумійте що у нас в країні не можна посадити людину в тюрму спираючись тільки на "мій кент вчора дав 1000 грн, щоб його відпустили бухого". Але ні, ви розповідаєте про те, як ви "на 100% знаєте хто з бере, кому заносити, хто ставить палицю і т.д." – ок, так а де ж ваші заяви з цим вєрняковим фактажем? Або впадло зад підняти – сходити написати заяву, походити по допитах, походити в суд і посадити корупціонера?" – відзначав поліцейський.

Зоя Мельник та Юрій Зозуля

Зозуля додав, що він постійно звітує про "факапи" поліції на засіданні Київської міської ради.

"Але я щось не пригадую звернень туди про "тотальну корупцію", тому що якби їх було стільки, скільки про них хтось придумує – мене із залу засідань комісії роками б не випускали", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков повідомив, що патрульна з Одеси Зоя Мельник зробила публічну заяву після того, як її повідомили про звільнення з дисципліни.

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