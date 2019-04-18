Починають зі школи: пропагандист Путіна розповів, як у "ДНР" готують дітей-убивць

У терористичній "ДНР" дітям зі шкільної лави нав'язують пропаганду, яка спонукає їх після закінчення навчання поповнювати лави посібників окупантів.

Про це написав російський пропагандист Дмитро Стєшин у статті для "Комсомольскої правди" після відвідин школи в селищі Саханка під Донецьком.

Він зізнався, що навчання дітей на тимчасово окупованих територіях ведеться за програмами країни-агресора.

Діти в "ДНР" "Вести"

"Дізнаюся з подивом, що всі підручники в школі російські, програми теж нічим не відрізняються. Є випускний клас — 11 осіб. Директор каже, що всі хлопці хочуть бути військовими. Показує мені буклет Донецького військового училища: "Одному хлопчикові в травні вже 17 років. Він каже: "Одразу піду воювати". Вони ж живуть серед військових", — цитує Стєшин слова директорки-колаборантки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з дитячих садків окупованого Донецька дітям влаштували свято у військовій формі. Його за участю терористів "ДНР" в дитячому садку "Оленка" влаштували на честь Дня захисника вітчизни, який в Росії відзначають 23 лютого.

Українські діти в ОРДЛО піддаються ідеологічній обробці з боку бойовиків "Л/ДНР", беруть участь у театралізованих виставах, де прославляють перемогу "ополченців" над "карателями".

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