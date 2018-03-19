"Починають прозрівати": волонтер розповів про підтримку України в США

Прості люди і політики в США не втомилися від теми України, при цьому значно змінили своє ставлення до Росії в гіршу сторону за останні роки.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів волонтер зі США, один із засновників організації United Help Ukraine, Юрій Янковський.

"Америка - це величезна країна з 325 мільйонами населення. І для американців, чия армія працює у багатьох гарячих точках по всьому світу, забезпечуючи там підтримання миру і стабільності або прибираючи диктаторів зі сцени, Україна - лише одна з таких точок. Невелика проблема, про яку американці можуть і не знати. А як можна втомитися від чого, про що ти не маєш уявлення?" - пояснив він.

Янковський зазначив, що за часів Майдану, і коли вже почалася війна, ні прості американці, ні багато політиків, не розуміли реально, про що йде мова.

"І тільки зараз до них приходить розуміння, що Росія грубо залізла не тільки в Україну, що вона намагається дестабілізувати і Європу, і Америку. Люди починають усвідомлювати, що РФ не змінилася. Що Росія - не товариш і не нормальний партнер. А такі ілюзії жили в Америці з 1990-х років, коли до цієї держави ставилися дуже тепло і підтримували, як могли", - сказав він.

За словами волонтера, американцям стало зрозуміло, що Росія - ворог, який нікуди не зник, який намагається дестабілізувати світову спільноту, створити нові проблеми, поставити світ на межу ядерної війни.

"Тому ставлення до Росії змінилося. А ось до України воно залишилося майже незмінним. Оскільки частина людей просто про Україну не знала, а частина підтримує, як і підтримувала. Хіба що ті, хто в 2014-му перебували під впливом російської пропаганди, частково прозріли", - зазначив Янковський.

"Зараз розуміння проблем вже з'явилося. І від України не тільки не втомилися - вона навпаки набуває все більше друзів", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Держдеп США звинуватив Росію у розпалюванні війни в Україні.