"Починаючи з Харкова": скандальний письменник закликав Росію до захоплення частини України

Скандальний російський письменник і політичний діяч Едуард Лимонов закликав РФ до захоплення всіх територій України, де більшість громадян розмовляють російською мовою.

Таку заяву він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Twitter, давши "пораду" Росії також по Казахстану.

"Заповіт, раптом не доживу. Візьміть в Росію все російськомовні області України, починаючи з Харкова", - написав Лимонов.

"Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на зразок пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям схід", - закликав письменник.

ЗАПОВІТ, раптом не дожіву.Возьміте в Росію все російськомовні області Украіни.начіная з Харькова.Сразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан.Только не давайте Китаю вихід до Каспію.Что щось на зразок пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстана.Дайте кітайцам- схід - Едуард Лимонов (@edvlimonov) 4 червня 2018 р.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні війська Росії відпрацювали захоплення країн Балтії.