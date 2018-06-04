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"Починаючи з Харкова": скандальний письменник закликав Росію до захоплення частини України

5.6тЧитати новину російською

Скандальний російський письменник і політичний діяч Едуард Лимонов закликав РФ до захоплення всіх територій України, де більшість громадян розмовляють російською мовою.

Таку заяву він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Twitter, давши "пораду" Росії також по Казахстану.

"Заповіт, раптом не доживу. Візьміть в Росію все російськомовні області України, починаючи з Харкова", - написав Лимонов.

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"Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на зразок пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям схід", - закликав письменник.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні війська Росії відпрацювали захоплення країн Балтії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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