Друзья, думаю вы уже слышали об ужасной трагедии, которая разыгралась в крымской Керчи — днём 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, в ходе которой погибло 19 и было ранено 50 человек. Сперва была версия, что в колледже произошел взрыв бытового газа — однако её отмели сразу же после того, как выяснилось, что колледж не газифицирован вовсе, а также после того, как начали появляться первые сведения от очевидцев, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Практически сразу появилась и другая официальная версия — учащихся колледжа расстрелял 18-летний Владислав Росляков, что учился в этом колледже на на бюджетном отделении по специальности "наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". В СМИ появилось также несколько фотоснимков произошедшего (видимо, кадры с камер видеонаблюдения), на которых Владислав идёт, держа в руках помповое ружьё Khan Arms A-Tac калибра 12x76. Согласно официальной версии, после учинения теракта стрелок покончил с собой путём выстрела себе в голову из ружья.

Однако официальная версия оставляет множество вопросов (пожалуй, больше, чем даёт ответов). Вчера я изучал комментарии по поводу этого жуткого происшествия и хочу поделиться с вами всем, что нашёл.

Вопросы от Игоря Парамона из управления "К".

Уже в первые часы после трагедии мой фейсбук-френд, бывший зам. начальника белорусского управления "К" Игорь Парамон написал пост о чисто технических деталях случившегося. Игорь задаёт вопросы о том, откуда у 18-летнего Владислава Рослякова взялись немалые средства на приобретение ружья и сотен патронов. Также Игорь отмечает какое-то нереальное время срельбы и невероятную скорострельность для такого огромного количества жертв:

Вопросы от журналиста и стрелка Сергея Асланяна.

Ещё один очень интересный пост с анализом всего произошедшего написал Сергей Асланян, который называет себя практикующим стрелком с большим опытом. Пост Сергея так и озаглавлен — "Керчь: вопросы практикующего стрелка".

Во-первых, Сергей отмечает показания свидетелей, которые упоминают почему-то "стрельбу очередями" и которые никак не объясняет официальная версия. Во-вторых, Сергей справедливо задаёт вопрос о месте хранения патронов — на фото "керченского стрелка" не видно не патронташа, ни рюкзака, ни разгрузки. Где стрелок хранил сотни патронов? В третьих — как и Игорь Парамон, Сергей Асланян отмечает какую-то невероятную скорость стрельбы и перезарядки. Ну и дальше там много интересного про тренировки и перчатку на руке, почитайте:

Вопросы, вопросы...

В общем, всё это дело оставляет множество вопросов. Почему по официальной версии стрелок "застрелился в голову", тогда как на фото тела голова цела (фото в пост добавлять не буду, можете сами легко нагуглить)? Где стрелок хранил патроны, как ему удалось совершить столь ужасный теракт за столь короткое время, почему свитетели говорят о "стрельбе очередями", зачем была нужна перчатка на одной руке?

Ну и главный вопрос — что это, собственно, было?

Напишите в комментариях ваши версии, будем думать вместе.