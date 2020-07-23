Почався суд на луцьким терористом Кривошем: онлайн

Олексій Тітофф Розслідування 15:21, 23.07.2020 Оновлено: 15:30, 23.07.2020

У четвер, 23 липня, Луцький міськрайонний суд Волинської області почав обирати запобіжний захід луцькому терористові Максиму Кривошу.

Кривош звинувачується в захопленні 13 пасажирів автобуса, йому закидають вчинення терористичного акту.

Раніше до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у кримінальному провадженні щодо захоплення осіб в якості заручників і вчинення терористичного акту, що трапився в місті Луцьку 21 липня цього року.

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