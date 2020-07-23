Почався суд на луцьким терористом Кривошем: онлайн
У четвер, 23 липня, Луцький міськрайонний суд Волинської області почав обирати запобіжний захід луцькому терористові Максиму Кривошу.
Кривош звинувачується в захопленні 13 пасажирів автобуса, йому закидають вчинення терористичного акту.
Раніше до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у кримінальному провадженні щодо захоплення осіб в якості заручників і вчинення терористичного акту, що трапився в місті Луцьку 21 липня цього року.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше в центрі Луцька Максим Кривош взяв в заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.
Зловмисник здався після розмови з президентом України і виконанням Володимиром Зеленським одного з вимог.
Пізніше заручники з Луцька розповіли про 13-годинному полон в автобусі.