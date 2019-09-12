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12 вересня • оновлено в 20:42
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/ Розслідування

"Нас би не було": командир українських моряків розповів, чому по оккупантах не стріляли

7.6т Читати матеріал російською

Перед затриманням українських моряків біля Керченської протоки російські окупанти тривалий час залякували їх і намагалися морально задавити страхітливими попередженнями по радіозв'язку.

Про це у ході пресконференції 12 вересня розповів капітан 2-го рангу, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко. Моряк зазначив, що тон звернення загарбників нагадував стиль повідомлень "від радянського інформбюро" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Жодних погроз про застосування зброї не було. Але потім була дана команда зупинити нас усіма засобами. І коли почався "голос Левітана", я вирішив, що треба грати з ними їхніми ж монетами. Я протягом півтори години говорив, що ми рухаємося в Чорне море і зброю не застосовуємо. Але це було не за їхнім сценарієм", – згадує Герой.

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Денис Гриценко

Денис Гриценко

Скрішот відео

Також Гриценко наголосив, що вважає дивом те, що весь екіпаж вижив. За його словами, під час захоплення росіянами вони діяли інтуїтивно і не припустилися жодної помилки.

"Може, це Бог мене вів, це була третя сила. Ми зробили все, що треба. Якби було інакше, нас не було б", – заявив командир моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" розповіли про стан звільнених в результаті обміну полоненими з Росією українських моряків.

  • Зазначається, що стан здоров'я всіх 24 українців задовільний, проте кожному з них потрібен час для лікування і обстеження.

  • Нагадаємо, 24 українські моряки повернулися на Батьківщину 7 вересня разом з іще 11 помилуваними в'язнями.

  • Їх відпустили під особисту поруку уповноваженої із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

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Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Так разбираем этот подвиг ,приказ не выполнили ( в керченский пролив не прошли) ,свои боевые корабли сдали агрессору( отрицание российской агрессии на Украине преследуется по закону) ,сами сдались в плен ! Вообще то во время войны( мы же помним что Украина воюет с Россией) такой подвиг тянет на трибунал! Ну, если вспомнить Иловайск ,когда офицеров которые сложили оружие и пошли по зелёному коридору судили!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мы ни зделали ни одной ошибки,упали мордой в палубу и стали дышать через раз,раз через рот,раз через дупу,большое количество сернистого хаза не в счет,рассказал Херой.Тффууу пля,даже с того ,что нормальные люди забывают как позорный страшный сон, обоцранцы пытаются сделать велику пэремогу.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
молодцы шаро-варники...поржал
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