Почати глобальне перемир'я! ОБСЄ виступила з потужним закликом через війну на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) звернулася до сторін контактної групи щодо Донбасу із закликом ввести глобальне перемир'я через пандемію коронавірусу.

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Відповідна заява прозвучала від спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ послині Хайді Грау за підсумками зустрічі контактної групи і її робочих підгруп 27 березня. Про це повідомляє сайт відомства.

Зокрема, Грау попросила сторони конфлікту відгукнутися на ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша ввести глобальне перемир'я у зв'язку з поширенням пандемії.

ОБСЄ закликала до глобального перемир'я через пандемію коронавірусу

За її словами, йдеться про негайне і повне зупинення бойових дій і введення режиму припинення вогню.

Крім цього, в ОБСЄ також закликали, щоб заходи з протидії поширенню коронавірусу не ставали перешкодою для доступу членів Спеціальної моніторингової місії по всій території України відповідно до її мандату.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під ним підписалося 40 осіб.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з нардепами, які виступили проти так званого консультативного органу, і заявив, що Україна не веде і не вестиме переговорів з терористами ОРДЛО.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що створення "консультативної ради" в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, не є зрадою національних інтересів України.

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