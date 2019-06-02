"Побудували зону": в мережі показали, як виглядає єдиний курорт у "ДНР"

Терористи "ДНР" перетворили курортне містечко Сєдово на березі Азовського моря в зону особливого режиму. Люди, які хочуть там відпочити, повинні отримати спеціальну перепустку і пройти перевірку на КПП.

Як пише "Східний варіант", перепустки в Сєдово видаються тільки жителям Новоазовського району, до якого відноситься селище. Іншим людям для того, щоб потрапити на "головний курорт" ДНР", доведеться відстояти чергу на пункті пропуску та оформити міграційну карту. У 2018 році такі карти змушені були оформити 60 тисяч осіб, які відвідували Сєдово (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про те, чим викликана необхідність такої системи і для чого в'їзд на курорт повинен бути так ускладнений, терористи не говорять. Однак представники незаконних формувань "ДНР" пообіцяли цього року збільшити чисельність персоналу на пунктах пропуску, щоб скоротити черги. А призначений окупантами так званий "голова адміністрації Новоазовського району" Олег Моргун пообіцяв, що охочим відпочити в Сєдово буде "більш комфортно стояти в чергах".

Нагадаємо, що в минулий курортний сезон на блокпостах на в'їзді в Сєдово вишиковувалися довгі черги з машин, в яких тисячі людей годинами змушені були чекати на спеці, поки їх допустять до моря.

Сєдово "Східний варіант"

На безглузді "заходи безпеки" терористів відреагував на своїй сторінці у Facebook і український журналіст Денис Казанський. Його обурило обмеження свободи пересування українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"У головний курорт "ДНР" — селище Сєдово — можна потрапити тільки за перепусткою пропуску або міграційною картою, відстоявши чергу на КПП. Як при перетині кордону. Ніякого сенсу в цьому немає. Саме ОРДЛО за своєю суттю — табір за колючим дротом, а Сєдово виходить — ще один табір всередині іншого. Для чого потрібні перепустки на курорт — ніхто не може зрозуміти. Сенсу від такого обмеження свободи приблизно стільки ж, скільки від комендантської години. Схоже, мета всіх цих обмежень — просто максимально залякати і притлумити місцевих, привчивши їх до життя в резервації й тотального контролю", — пише він.

Сєдово "Східний варіант"

"У чому Росія дійсно досягла досконалості, так це в побудові табірної-перепусткової системи. Цього у них не відняти. Умудрилися побудувати зону навіть на курорті! Це дійсно треба вміти. Єдине, чого я ніколи не зможу зрозуміти — так це людей, які вважають це нормальним, і мріють перетворити на такий же концтабір інші регіони України. Потрібно мати психічні відхилення, щоб любити цю табірну дичину", — додав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео того, як так звана поліція "ДНР" жорстоко б'є громадян окупованого Сєдово (Донецька область). Приводом для цього стало те, що молоді люди нібито занадто голосно увімкнули музику.

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