Побудований в охоронній зоні тепломереж: кого покарають за ошпарених окропом у Ocean Plaza киян

Названо попередню причину аварії магістрального трубопроводу біля Ocean Plaza, внаслідок якої окропом ошпарилися 11 осіб. Це будівництво ТРЦ в охоронній зоні тепломереж і старі комунікації.

Про те, хто понесе відповідальність за НП і як колишні власники пов'язані з "ЛДНР", – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як покарають?

Ocean Plaza побудований із порушенням нормативів у охоронній зоні тепломереж. І це могло стати причиною прориву, кажуть у "Київтеплоенерго". Комунальники обіцяють, що всі аварійні роботи встигнуть закінчити до ранку 15 січня.

Чи вдасться об'єкт, побудований із порушеннями в охоронній зоні тепломереж, знести і хто може понести відповідальність за таке – у київській владі зараз не знають, оскільки такого прецеденту ще не було.

"Однозначно вам зараз ніхто не відповість. Подальшу долю цього об'єкта буде вирішувати спеціально створена комісія з фахівців. Влада в межах своїх повноважень може вручити приписи. Ми ж не контролювальний орган у галузі будівництва, важко сказати. Тут потрібно ретельно вивчити, що ми можемо в подібній ситуації. Зараз "Київтеплоенерго" там працює, чекаємо їхніх висновків. Ми окремо повідомимо про наші подальші дії і про організацію експлуатації мереж, які розміщені біля Ocean Plaza", – сказала OBOZREVATEL радниця першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна.

Варто згадати, що без дозвільних документів влади жодна велика споруда з'явитися не могла. ТРЦ почали зводити в 2010-му, тоді мером Києва був Леонід Черновецький, а головою КМДА – Олександр Попов. Відкрився Ocean Plaza в 2012-му, а забудовником була девелоперська компанія KAN Development, яка належить раднику Київського міського голови і експершому заступнику глави КМДА Ігорю Ніконову.

Сам Ніконов переконує, що зроблено все згідно з правилами. "Все за нормативами, це точно. Тому й відступали від тепломереж на таку відстань. Але в Києві глобальна проблема – стан мереж. Це наша реальність", – сказав він OBOZREVATEL.

facebook.com/DSNSKyiv

Пізніше новим власником стала російська "ТПС Нерухомість" – вона належить другу Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу. І ще до вересня 2019 року бенефіціаром значилися офшорна "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" і "ТПСФІНАНС ЛТД", які оформлені на його дочку Лілію.

У грудні 2019 року Антимонопольний комітет дозволив олігарху Василю Хмельницькому придбати акції Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd. Йому також належить ТОВ "Інвестиційний Союз Либідь" – саме через неї здаються в оренду площі ТРЦ.

Фінансують терористів?

Так ось, проти цієї фірми ще пів року тому (на той час належала Ротенбергам) було відкрито кримінальне провадження з дуже серйозної статті – фінансування тероризму.

Друг Путіна Аркадій Ротенберг

У СБУ встановили, що власники придумали схему ухиляння податку на прибуток, а гроші виводили в офшорні компанії нібито реальних позичальників-інвесторів.

"За наявними оперативними даними, отримання нібито кредитних коштів формується в кілька етапів. Так, насамперед необхідно сформувати валютний баланс на рахунку підконтрольного нерезидента за кордоном у вигляді оплати імпортних контрактів. Надалі цей нерезидент надає позику на 10-20 років зі встановленими відсотками за користування вітчизняним компаніям, зокрема ТОВ "ІС Либідь". За отриманою інформацією, зазначеними нерезидентами є дві кіпрські компанії – "ETHODER INVESTMENTS LIMITED" і "YINTIK INC.", – йдеться в матеріалах справи.

А після отримання позикових коштів ТОВ "ІС Либідь" різними шляхами (купівля сумнівних цінних паперів, надання фінансової допомоги фіктивним підприємствам, укладання інших формальних контрактів, страхування ризиків у сумнівних страхових компаніях) направляє позикові кошти на підконтрольні Ротенбергу підприємства з метою подальшого переведенні в готівку, купівлі іноземної валюти і надсилання за кордон (авансовий платіж за імпортним договором) на рахунки іншого підконтрольного нерезидента реального власника бізнесу.

Комунальники ремонтують аварію

"Фактично, в найкоротші терміни надані кредитні кошти були повернуті вищеописаним шляхом власнику за кордон, на його підконтрольні рахунки, а обов'язок платити відсотки за нібито користування і тіло кредиту залишається за резидентом України, зокрема "ІС Либідь", що дає останнім можливість відносити зазначені операції до валових витрат і мінімізації податкового навантаження на багато років вперед", – уточнюють правоохоронці.

Там визначили, що протягом 2014-2018 років "ІС Либідь" повернула кіпрським ETHODER INVESTMENTS LIMITED і YINTIK INC. $144 млн. Водночас загальна сума позики і термін її повернення не встановлені, що забезпечує існування схеми на багато років вперед.

"Також власник "ІС Либідь" Ротенберг є власником російської компанії, яка підтримує окупаційну владу в "Л/ДНР". Зокрема, ТОВ "Тульський патронний завод" – один із найбільших виробників боєприпасів РФ, які неодноразово використовувалися бойовиками "Л/ДНР". А тому є підстави вважати, що доходи "ІС Либідь", виведені за межі України у вигляді сплати відсотків за кредитом, направляються в інші сфери бізнесу, зокрема і в той, який постачає товари на територію ОРДЛО", – встановили слідчі.

"Зараз цим розслідуванням займається Генпрокуратура", – уточнили в столичному підрозділі відомства.

Прокуратура відкрила провадження

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом прориву теплотраси біля Ocean Plaza. Про це розповіла OBOZREVATELспікерка відомства Надія Максимець.

"Внаслідок цієї пригоди постраждало дев'ятеро осіб, які були госпіталізовані. Кількість потерпілих уточнюється. Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 КК України. Це порушення під час будівництва та конструювання промислових об'єктів правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель, якщо це створило загрозу загибелі людей або завдало шкоди здоров'ю потерпілого", – говорить Максимець. Стаття передбачає штраф або обмеження волі терміном до трьох років.

Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

Не перший випадок

Ми з'ясували, що труби під Ocean Plaza прориває постійно – останній випадок зафіксовано в червні 2019 року. Тоді поруч із ТРЦ провалився асфальт, а на місці аварії здійнявся фонтан води й миттю утворилася пробка. У "Київавтодорі" причиною провалу назвали аварію тепломереж. Ця НП, на щастя, минулася без пригод.

У 2016 році на тому місці знову трапився прорив – провалився асфальт і утворилася яма діаметром 5-7 метрів. Це призвело до того, що вода з силою ринула на вулицю. Очевидці розповідали, що потік від води був настільки потужним, що зірвав каналізаційний люк. Він нікого не пошкодив, але трохи зачепив маршрутку, яка проїжджала повз.

У січні 2014 року вдень посеред проїжджої частини біля ТРЦ раптово просів асфальт і виник величезний провал завглибшки приблизно 3 метри. Тоді автомобілі, які проїжджали повз, дивом не потрапили в цю пастку. А в "Київенерго" пояснили, що інцидент зумовили планові випробування теплотрас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потоп у київському ТРЦ Ocean Plaza трапився внаслідок прориву тепломережі на вулиці Антоновича, 174.

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