У Печерському районному суді Києва 18 листопада відбулося судове засідання. Але народний депутат України Антон Яценко, якого "кіборг" Олег Гервас хоче притягнути до відповідальності, проігнорував виклик до суду.

Сам скандал вибухнув наприкінці червня 2018 року, коли нардеп Антон Яценко ("Відродження") образив Олега Герваса – звинуватив його у "вбивствах мирних жителів і мародерстві".

Сварка у соцмережах могла зійти нанівець, якби Яценко вибачився чи заявив, що його сторінку у Facebook зламали. Однак народний обранець у коментарі журналістам не тільки не відмовився від своїх слів, але й заявив, що звернувся до СБУ з приводу погроз його життю.

Олег Гервас сприйняв такі образи дуже гостро, проте став "вирішувати питання" в правовому полі: в кінці серпня 2018 року подав до суду позов про захист честі і гідності. Але тільки в липні 2019-го "кіборг" отримав iз Печерського суду лист, в якому знаходилося рішення про відкриття провадження, датоване... лютим.

15 серпня відбулося підготовче засідання, а розгляд по суті насилу призначили на 22 жовтня. Однак вiн не відбувся.

Приїхавши до призначеного часу в суд, Олег Гервас iз адвокатом побачили оголошення, що суддя Новак з сьогоднішнього дня пішов на лікарняний.

Чергове засідання було призначено на 18 листопада. По завершенні Олег Гервас розповів OBOZREVATEL, що підтримати його прийшли побратими, а ось народний депутат Антон Яценко проігнорував суд.

Адвокат "кіборга" Руслан Грязон додав, що на засідання в понеділок, 18 листопада, не прийшов ні сам відповідач, ні його представник. Клопотання про розгляд справи в їх відсутностi не надходило, тому суддя, враховуючи, що це перша неявка (а це відповідає нормам законодавства), відклав розгляд справи lj 23 січня наступного року.

"Ми просили його, Олег просив, щобb протягом найближчих двох тижнів було призначено засідання, проте Новак відповів, що якби була така можливість у листопаді-грудні, то він би призначив. Але раніше 23 січня немає можливості через велику завантаженість" , – додав адвокат.

Олег Гервас має намір домогтися від народного депутата спростування звинувачень.

"Я хочу, щоб Яценко спростував ті слова, які вже відомі читачам OBOZREVATEL і інших сайтів, або ж навів докази. В тому числі те, що я нібито є фігурантом кримінальних проваджень. Він зганьбив мене, я хочу правди. Якщо у депутата є докази – нехай викладає, якщо немає – він повинен вибачитися. Не може народний обранець безкарно поливати брудом", – заявив Гервас.

Як розповів "кіборг", після демобілізації в вересні 2015 роки він не був фігурантом ніяких справ, його не викликали в поліцію і не допитували. Також він протягом цих років безперешкодно виїжджає за кордон.

"Може, Яценко вважає всіх учасників АТО на Донбасі злочинцями? Може, відчуває свою безкарність? Може, подумав, що я побоюся подати в суд? Але я знаю, що у мене немає ніяких гріхів перед законом! Коли через слова Яценка вибухнув скандал, друзі з Ізраїлю написали мені: "Що це за маячня? Щоб у нас в Кнесеті (парламенті Ізраїлю. – Ред.) хтось із депутатів кинув на адресу солдата ЦАХАЛ ось такі слова?! На цьому би закінчилася його політична кар'єра ", - додав Гервас.

"Кіборг" Олег Гервас в донецькому аеропорту. Бійці 90-го батальйону були останніми захисниками ДАП.

На жаль, в наших реаліях домогтися справедливості буває дуже важко. До часу наступного судового засідання пройде майже півтора року з дати того принизливого інциденту.

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