Побори, підробки та зловживання: що відбувається на новій митниці Нефьодова

На новій митниці, яку всім платникам податків так гучно пообіцяв її глава Максим Нефьодов, працюють всі ті самі старі кадри. Ми вже писали про те, яким "послужним списком" можуть похвалитися нові співробітники, наприклад, Галицької митниці. Їх багато разів притягували до дисциплінарної відповідальності, звільняли, проти деяких із них відкриті навіть кримінальні справи. Однак вони не єдині, хто відрізняється такою біографією. Правоохоронці лише за останні три місяці, коли вже запрацювала оновлена митниця, висунули кілька підозр у скоєнні злочинів працівникам відомства. Але такі факти в біографії підлеглих чомусь не бентежать главу митниці, навпаки, він вірить в їхній досвід. Можливо, саме такий багатий досвід старих кадрів і не дозволить митниці виконувати план і перераховувати до бюджету необхідні суми?

Детальніше про те, що відбувається з кадрами на митниці – у матеріалі OBOZREVATEL.

Брав гроші за те, що не заважав

Тільки у грудні минулого року, коли Максим Нефьодов заявив про початок роботи оновленої митниці, СБУ завела дві справи проти працівників відомства.

Наприклад, у Херсонській області заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії – начальник оперативного відділу митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим Святослав Плухатін отримав хабар у 14 тисяч гривень за те, що не заважав підприємцю ввозити в Україну товари. 7 грудня минулого року Генпрокуратура висунула митнику підозру.

Деловая столица

1 грудня ДБР у Чернівецькій області висунула підозру інспектору митного пункту "Кельменці" Чернівецької митниці Бойку. Інспектор отримав хабар у розмірі 2600 грн від українця, який ввозив товари з Молдови.

У січні цього року ДБР висунула підозру старшому інспектору митного пункту "Чорноморський" Одеської митниці Рішканічу. Він вимагав $1,25 тис. І отримав $850 за те, щоб не заважати оформленню автомобілів з іноземною реєстрацією.

Прокуратура Харківської області в січні 2020 року висунула підозру старшому інспектору митного пункту "Харків-Залізничний" Слобожанської митниці Козирю. Він отримав $500 від українки за безперешкодний прохід митного контролю.

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Також у січні цього року ДБР повідомило про підозру головному інспектору митного пропуску "Східний термінал" Київської митниці Самойленку. Він занизив митну вартість феросплавів однієї з компаній, в результаті завдав збитків державі на 3,7 млн грн.

Платили за турецькі товари

Подібні історії продовжилися і в лютому. Наприклад, 11 лютого був затриманий заступник начальника 2-го відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Азовської митниці Руслан Кліндухов. Він був затриманий під час отримання 2500 грн від митного брокера.

31 січня працівники СБУ Запорізької області затримали митника Мінька, коли він отримував 5000 грн хабара. Це була тільки частина грошей, всього ж працівник митниці мав отримати 40 тис. грн.

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СБУ в Херсонській області розкрила цілу схему на митному посту в місцевому аеропорту. Інспектори, начальники змін і начальник самого посту вимагали з підприємців від 300 до 500 доларів за вільне ввезення в Україну турецьких товарів.

На гарячому 9 лютого впіймали і працівника митного посту "Нові Яриловичі" Північної митниці Рябка. Він саме отримував 6 тисяч гривень за оформлення автомобілів, які ввозять у режимі "тимчасового воза до 1 року". Причому ще в січні цей працівник отримав за такою самою схемою 4 тис грн.

Підробляли документи

Відразу проти семи працівників Волинської митниці – Корінь, Волонтир, Нечипорук, Грицай, Мудрак, Шкаран, Новосад – відкриті кримінальні провадження у ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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За такою самою статтею відкриті провадження і проти трьох працівників Закарпатської митниці – Бродвій, Лакатиш, Микулянець. А четверо працівників проходять у справах, пов'язаних із порушенням закону про держтаємницю – Лукач, Немеш, Стрічік, Гвоздь. А заступник начальника відділу митниці Закарпаття Чабан притягнутий за статтею 172 – незаконне розголошення або використання у власних цілях інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Всі ці працівники були призначені на свої посади на Закарпатській митниці у грудня 2019-го – січні 2020 року, саме коли запрацювала оновлена митниця Нефьодова.

Водночас на Київську митницю призначені троє працівників – Невмержицький, Пархомчук, Шляга, які проходять у справах, відкритих за статтею 364 КК України – зловживання службовим становищем.

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Ще одному працівнику, інспектору посту "Житомир" Дімітращуку ще у 2018 році висунуто підозру за ст. 368 КК України – хабар. А головному інспектору митного посту "Умань" Каплію висунуто підозру за ст. 366 КК України – службове підроблення.

На Північній митниці вже за Нефьодова призначені троє працівників: Крисько, Тимошенко і Коврига, які притягнуті до адміністративної відповідальності за те, що вчасно не повідомили про зміни власності.

Заступник начальника відділу документообігу Супроненко отримав підозру за ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем. А головний інспектор пункту "Дружба" отримав підозру за ст. 368 – хабар.

Максим Нефьодов

Начальником на Слобожанську митницю за Нефьодова призначений Любченко, який притягувався до адмінвідповідальності за те, що "забув" вказати у своїй декларації квартиру у Москві.

Інспектори Галецький і Зубенко отримували підозри за ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем. А інспектор Козир – за ст. 368 КК України – службова підробка.

Головна інспекторка Клепікова на Східній митниці також проходить по ст. 368 – службова підробка, матеріали справи наразі зберігаються в суді першої інстанції.

Як ми бачимо, в ході реалізації геніальної кадрової політики Нефьодова особовий склад митниці поповнили гідні особистості, які у своїй професійній діяльності напевно думають, як поповнити казну і не пропустити черговий вантаж контрабанди? Напевно, ні.

Поза сумнівом, як і кадрова, так і інші ініціативи команди Нефьодова вимагають ретельної ревізії та перегляду, адже якщо так і піде далі, країна ризикує втратити значну частину надходжень до скарбниці, які повільно, але дуже впевнено будуть оприбутковані членами "нової команди" на митниці.

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