Поблизу Мелітополя трапився зухвалий збройний наліт на магазин. Відео

Марина Ліснічук Розслідування 07:34, 7.09.2020 Оновлено: 07:37, 7.09.2020

У селі Семенівка під Мелітополем Запорізької області 6 вересня троє чоловіків зі зброєю увірвалися в магазин і, погрожуючи нею власнику, пограбували.

Пізніше господар влаштував погоню за злочинцями, але наздогнати не зміг. Про це повідомляє РІА Мелітополь (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що збройне пограбування в селі сталося приблизно о 17:00. Нападники погрожували власнику магазину пістолетом та намагалися побити, а потім зникли з місця події на автомобілі з шашками таксі.

Нападники погрожували власнику магазину зброєю

Власник поїхав за ними слідом, вимагаючи зупинитися, але марно. З авто він знімав грабіжників на камеру.

Власник магазину намагався наздогнати грабіжників.
Скріншот з відео

Так, на кадрах видно, що чоловік, який сидів на пасажирському сидінні "таксі", тримає в руках пістолет або ж його муляж.

Злочинці зникли на авто з шашками таксі

Злочинці змогли сховатися. Потерпілий власник магазину повідомив про подію в поліцію, офіційних коментарів від правоохоронців поки не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Печерському районі Києві 11 червня трапився розбійний напад, під час якого троє злочинців відібрали у жертви велику суму грошей.

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