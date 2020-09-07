Поблизу Мелітополя трапився зухвалий збройний наліт на магазин. Відео

Під Мелітополем трапилося збройне пограбування.
У селі Семенівка під Мелітополем Запорізької області 6 вересня троє чоловіків зі зброєю увірвалися в магазин і, погрожуючи нею власнику, пограбували.
Пізніше господар влаштував погоню за злочинцями, але наздогнати не зміг. Про це повідомляє РІА Мелітополь (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що збройне пограбування в селі сталося приблизно о 17:00. Нападники погрожували власнику магазину пістолетом та намагалися побити, а потім зникли з місця події на автомобілі з шашками таксі.
Нападники погрожували власнику магазину зброєю
Власник поїхав за ними слідом, вимагаючи зупинитися, але марно. З авто він знімав грабіжників на камеру.
Власник магазину намагався наздогнати грабіжників. Скріншот з відео
Так, на кадрах видно, що чоловік, який сидів на пасажирському сидінні "таксі", тримає в руках пістолет або ж його муляж.
Злочинці зникли на авто з шашками таксі
Злочинці змогли сховатися. Потерпілий власник магазину повідомив про подію в поліцію, офіційних коментарів від правоохоронців поки не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Печерському районі Києві 11 червня трапився розбійний напад, під час якого троє злочинців відібрали у жертви велику суму грошей.
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