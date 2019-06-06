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/Розслідування

"Побіжать завойовувати Київ": Цимбалюк побачив загрозу нового витка війни з Росією

2.8тЧитати матеріал російською

На брифінгу речника МЗС РФ Марії Захарової сербський снайпер "ДНР" Деян Берич ("Декі") заявив, що незабаром у терористів на Донбасі може закінчитися терпіння і вони почнуть давати жорстку відсіч українським захисникам.

У такій риториці може бути завуальована погроза Росії про повернення до гарячої фази війни на українській території, зазначив у своєму відеоблозі на YouTube журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Після цього пропагандисти зазвичай починають розповідати, що "ополченці", тобто колаборанти чи російські бойовики, вистрибувати хочуть з окопів і бігти з автоматами завойовувати Київ. Насправді я б такі слова сприймав серйозно, тому що таким чином Кремль може просто почати натякати: "Будете далі відстоювати незалежність України, тоді приїде з Російської Федерації нова партія російських бойовиків", – сказав він.

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Цимбалюк додав, що не сумнівається в тому, що нову хвилю окупантів в Росії традиційно будуть називати повсталим населенням українського Донбасу.

"Звісно, речник МЗС Росії буде їх теж називати "шахтарями і трактористами", які чомусь перед поїздкою "пішли у відпустку" або "звільнилися" зі Збройних сил, але забули здати автомати і поставити в бокси танки. Така особливість російської держави. Можливо, це пов'язано зі скріпами", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк розніс цинічне виправдання війни президентом Росії Володимиром Путіним і дав зрозуміти, що російськомовні українці не потребують його "допомоги". Більш того, він послав лідера країни-агресора.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Марія ЗахароваРоман Цимбалюк
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Фразу, "С нами Бог", я где-то уже видел...
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леня зе
леня зе
подпись фото шедевральная- Российское вторжение
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если не будет "российской агрессии", нахрена тогда Цымбалюк? Вот и старается болезный, за агрессорские деньги...
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