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Побив голову ОТГ: одіозного нардепа викликали на допит

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Київське територіальне управління Державного бюро розслідувань викликало на допит одіозного народного депутата і забудовника Максима Микита.

Його запросили в якості свідка на ранок четверга, 11 липня, повідомляє РБК-Україна.

У Любечі Чернігівської області раніше відбулася сутичка між нардепом і головою ОТГ Сергієм Пінчуком. Конфлікт зафіксували на відео, на якому чутно, як нардеп кричить на Пінчука і загрожує йому в'язницею.

Максим Микитась

Максим Микитась

liga.net

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Після інциденту ДБР почало досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій народним депутатом України.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микитась був викритий в афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

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Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
засадить это чмо!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Зажравшаяся сволочь!
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