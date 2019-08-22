Помер у лікарні: у справі про вбивство підлітком дівчини в Харкові новий поворот

Сім'я 17-річного Данила Редіна, якого підозрюють у убивстві 26-річної Яни Шевченко з Харкова, залякала весь район.

Про це розповіли місцеві жителі в сюжеті "Надзвичайних новин". Одна жінка навіть зізналася, що батько хлопця в минулому побив до смерті її чоловіка.

"Весь наш район просто заляканий цією сім'єю і, зокрема, татом, Денисом Редіним. Мій чоловік був побитий батьком цього хлопця до смерті, помер у лікарні на третій день. І за це ніхто не поніс покарання. Не тільки я знаю, що у нього є покровителі в нашому Холодногірському відділі поліції", – говорить вона.

Убита Яна Шевченко Скріншот із відео

Також стало відомо, що після виявлення тіла Яни, батько Данила почав знову вдаватися до старих методів і залякувати людей.

"Усім, хто щось бачив, дзвонить тато (експравоохоронець. – Ред.), співробітники райвідділу. Телефонують свідкам і погрожують, щоб усі закрили рот і мовчали. І тільки після того, як справу забрали до слідчого управління, вона зрушилася з мертвої точки", – розповів правозахисник Андрій Діденко.

Батько підозрюваного Денис Редін Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що хлопець хвалився злочином у дворі і розповідав страшні подробиці вбивства 25-річної Яни.

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