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Побиття Чорновол: суд виніс вирок обвинуваченому

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Бориспільський міський районний суд Київської області виніс вирок обвинуваченому в нападі на народного депутата від "Народного фронту", на той момент журналістку Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.

Ігоря Корнілова засудили до п'яти років позбавлення волі, передає "Цензор.НЕТ". Його визнали винним у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та ненаданні допомоги (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Адвокат обвинуваченого Валерій Буняк розповів "Українській правді", що захист оскаржуватиме це рішення, оскільки стоїть на позиції невинності свого підзахисного.

Побиття Чорновол: суд виніс вирок обвинуваченому

Цензор

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"Наша позиція полягає в тому, що Ігор Миколайович не причетний до цього злочину, тому логічно, що ми оскаржуватимемо цей вирок", - зазначив Буняк, додавши, що буде погоджувати позицію з Корніловим.

Побиття Чорновол: суд виніс вирок обвинуваченому

Суд над Корніловим

Цензор

Він також уточнив, що підзахисного засудили до максимального терміну, і під час обліку терміну ув'язнення буде враховуватися той факт, що він перебував під вартою з 21 липня 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чорновол напали 25 грудня 2013 року в Борисполі. На той момент ще журналістку доправили до лікарні зі струсом мозку. Чорновіл розповідала, що повертала до себе в село Гора, коли помітила за собою стеження.

Побиття Чорновол: суд виніс вирок обвинуваченому

Жінка різко повернула назад до Борисполя. Але машина почала її притискати. Потім її машину кілька разів ударили кузовом. Коли вона зупинилася, з авто вибігли двоє чоловіків і розбили скло. Чорновіл намагалася втекти, але її наздогнали і почали бити.

Побиття Чорновол: суд виніс вирок обвинуваченому

Поліція відпрацьовувала низку версій, серед основних - професійна діяльність, ДТП і можливі провокації з боку певних осіб. За фактом нападу було затримано п'ятьох підозрюваних.

У 2015 році в МВС назвали організатора побиття журналістки, яким за версією слідства виявився кримінальний авторитет із Дніпродзержинська Олег Нетребко.

У січні 2018 року Генпрокуратура завершила досудове розслідування і направила обвинувальний висновок у відношенні одного з підозрюваних.

Побиття Чорновол: суд виніс вирок обвинуваченому

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Об'єкт
суд
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