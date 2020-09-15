Побиття Балуха в Києві: у поліції є чотири версії нападу

Правоохоронці розглядають чотири версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха в Києві.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст, колишній бранець Кремля Роман Сущенко. Він 14 вересня був на допиті в поліції.

За версією слідства, це міг бути нещасний випадок, хуліганство, помста або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

"Сьогодні запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкоджень Володимиру Балуху. Питання були по суті. Слідство цікавили найдрібніші деталі. Судячи зі змісту питань і їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події", – зазначив Сущенко.

За його словами, окремі обставини інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його версію не виключають. Решта версій нападу відпрацьовуються. При цьому судово-медична експертиза ще не завершена.

"На жаль, медична картка і інші дані Володимира Балуха залишилися в окупованому Криму і їх відсутність ускладнює з'ясування важливих фізичних відомостей, які могли б пролити світло у справі. Не додає оптимізму для об'єктивного розслідування обставина, що в ніч з 7 на 8 вересня в Києві була злива", – додав журналіст.

Сущенко підкреслив, що наслідки дощу значно ускладнили отримання необхідних речових та інших доказів.

"Успіх подальшого розслідування повністю залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе давати свідчення", – написав Сущенко.

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