Побиття Балуха: Чийгоз і Геращенко розповіли про "образу України" і "російськомовну компанію"

Напад і побиття колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха пов'язано з переслідуванням патріотів України.

Про це заявив в Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз. Він уточнив, що Балух знаходиться на операційному столі.

"Те, що сталося вночі з Балухом – жорстоке побиття, групою людей, – я в цьому не сумніваюся, враховуючи його кремезну статуру і силу духу, – це продовження тих нападів на атошніков, волонтерів, що відбуваються при новій владі. А ці напади, в свою чергу, продовження тих переслідувань патріотів новою владою, що почалися після виборів 2019 го року", – написав Чийгоз.

Він також зазначив, що Балух ніколи і нікому не дозволить ображати Україну і українців.

"Я не сумніваюся, що саме ця його позиція послужила причиною нападу на нього в річницю визволення політв'язнів", – підкреслив нардеп.

Напад на Балуха пов'язаний з його проукраїнської позицією. Facebook Ахтема Чийгоза

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила в Facebook, що у Балуха зламані ключиця і рука. Зараз він знаходиться в реанімації.

"За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поряд знаходилася російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже ці люди могли потім його відстежити", – написала Геращенко.

Геращенко розповіла про "російськомовну компанію". Facebook Ірини Геращенко

Як писав OBOZREVATEL, колишній бранець Кремля Володимир Балух був жорстоко побитий в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували до лікарні у важкому стані.