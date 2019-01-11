''Побило людей! Ноги, руки зламані!'' У Макіївці сталася масштабна НП

У тимчасово окупованій Макіївці на "Червоному ринку" обвалився дах одного з торговельних рядів. Причиною став великий шар снігу, що накопичився на покритті.

В результаті обвалу постраждало троє людей, повідомляє "МНС ДНР", чиї дані опублікував Telegram-канал dnr_live (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обвалення металевого навісу на території "Червоного ринку" сталося по всій площі 23 торгових місць. В результаті події постраждало троє людей, які госпіталізовані до лікувального закладу міста Макіївки. Працівники "МНС" здійснюють роботи з розбору завалів на місці події. Причина обвалення встановлюється", — заявили рятувальники.

Про страшний інцидент також написав блогер Necro Mancer у Twitter. "Макіївка. На "Червоному ринку" впав каркас, дах. Побило людей. Ноги, руки поламані. Приїхало "МНС", пожежники. Ринок перекритий", — написав він.

Обвалення торговельного ряду в Макіївці Telegram-канал "Типовий Донецьк"

Обвалення торговельного ряду в Макіївціі Telegram-канал dnr_live

Обвалення торговельного ряду в Макіївці Twitter Necro Mancer

Обвалення торговельного ряду в Макіївці Twitter Necro Mancer

Обвалення торговельного ряду в Макіївці Twitter Necro Mancer

#Макеевка: "На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт".

- длинный открытый торговый ряд,от менял до остановки который

- весь ряд обрушило там где флаги продавали, носки

- пострадали 3челhttps://t.co/LC4hbBbWBD pic.twitter.com/Q07eKOtUGj — Necro Mancer (@666_mancer) 11 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня в місті Дзержинськ у Підмосков'ї сталося обвалення даху на заводі "Техногрупп". Троє робітників, які перебували безпосередньо на ньому, загинули, ще 14 осіб постраждали. Обвал стався під час утеплення покрівлі під вагою будівельних блоків.

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