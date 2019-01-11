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''Побило людей! Ноги, руки зламані!'' У Макіївці сталася масштабна НП

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У тимчасово окупованій Макіївці на "Червоному ринку" обвалився дах одного з торговельних рядів. Причиною став великий шар снігу, що накопичився на покритті.

В результаті обвалу постраждало троє людей, повідомляє "МНС ДНР", чиї дані опублікував Telegram-канал dnr_live (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обвалення металевого навісу на території "Червоного ринку" сталося по всій площі 23 торгових місць. В результаті події постраждало троє людей, які госпіталізовані до лікувального закладу міста Макіївки. Працівники "МНС" здійснюють роботи з розбору завалів на місці події. Причина обвалення встановлюється", — заявили рятувальники.

Про страшний інцидент також написав блогер Necro Mancer у Twitter. "Макіївка. На "Червоному ринку" впав каркас, дах. Побило людей. Ноги, руки поламані. Приїхало "МНС", пожежники. Ринок перекритий", — написав він.

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Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Telegram-канал "Типовий Донецьк"

Обвалення торговельного ряду в Макіївціі

Обвалення торговельного ряду в Макіївціі

Telegram-канал dnr_live

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Twitter Necro Mancer

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Twitter Necro Mancer

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Обвалення торговельного ряду в Макіївці

Twitter Necro Mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня в місті Дзержинськ у Підмосков'ї сталося обвалення даху на заводі "Техногрупп". Троє робітників, які перебували безпосередньо на ньому, загинули, ще 14 осіб постраждали. Обвал стався під час утеплення покрівлі під вагою будівельних блоків.

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Україна
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Не мытьем так катаньем, мало по мало украинцы привыкают, что есть республики, раз не ОРДЛО, а "сообщает "МЧС ДНР"".
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Maldonado Bessie
Maldonado Bessie
Моя остання зарплата склала $ 2591 для роботи 12 годин на тиждень в Інтернеті. Мій друг сестер в середньому 8k протягом місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував його. Потенціал при цьому нескінченний. Це те, що я роблю.... >>>> www.trade46.com
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Дудко Олег
Дудко Олег
Приходько Егор, 300, это если не считать женщин и детей, а всего более 800. И покалечены белее 1370.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Дудко Олег, та ладно брехать! Там все живы и здоровы, подумаешь, маленькая сосулька с крыши упала. Это все бандеровцы врут! Даунбасятина живет лучше всех и коммуналька самая мизерная и все хорошо, кормит дырляндия уже половину мира!
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