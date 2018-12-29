Побили і пограбували: на Полтавщині копи напали на перехожого

У Кременчуці Полтавської області правоохоронці затримали 29 грудня чотирьох співробітників патрульної поліції за підозрою в розбійному нападі на перехожого.

За даними прес-служби Державного бюро розслідувань, 27 грудня п'яні поліцейські завдали людині тілесних ушкодженнь, відібрали у неї гроші та матеріальні цінності.

"За даним фактом територіальним управлінням ДБР у місті Полтаві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України" , – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що нападників задержлі затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

ДБР, Державне бюро розслідувань Ілюстрація

За даним фактом проводяться слідчі та процесуальні дії, а також готується повідомлення про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань в Україні запрацювало 27 листопада, до чого підготовка тривала протягом року. Першою гучною справою ДБР стало викриття 12 грудня директора одного з держпідприємств Міноборони на хабарі.