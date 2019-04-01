Побили до струсу мозку: на Полтавщині на виборчій дільниці напали на поліцейського

У Полтавській області під час проведення голосування за наступного президента країни невідомі напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.

У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та садна тім'яної ділянки, написали на сторінці МВС України у Facebook.

Правоохоронця госпіталізували в неврологічне відділення. Повідомляється, що крім цього випадку, в країні були зареєстровані й інші резонансні порушення під час виборів.

Найбільше злочинів зафіксували за статтею щодо фальсифікації виборчих документів. На другому місці – порушення таємниці голосування, а на третьому – перешкода здійсненню виборчого права.

Facebook МВС України

Також були зафіксовані правопорушення за статтею терористичний акт і завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Facebook МВС України

Як писав OBOZREVATEL, в Конотопі під час виборів представники Нацдружин виявили зламані урни для голосування, які неможливо було опломбувати.

Незважаючи на опір секретаря дільничної комісії, активісти наполягли прибрати зламані урни й оформити два акти про порушення.

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