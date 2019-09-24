Побили до інсульту: у Львові помер курсант після бійки в нічному клубі

Через місяць боротьби за життя 22 вересня у Львівському військовому шпиталі помер 20-річний курсант Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Юрій П'янило. В ніч із 11 на 12 серпня його жорстоко побили в нічному клубі "Вілма".

Як повідомляє "Голос Сокальщини", хлопець був родом із Червонограда і відпочивав у розважальному закладі під час відпустки. Там і відбувся фатальний конфлікт, який потрапив на камери відеоспостереження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У результаті побиття хлопець отримав важкі травми, і 13 серпня йому провели трепанацію черепа. Після нападу в нього стався крововилив, були пошкоджені судини головного мозку. Але, незважаючи на всі старання лікарів, курсант помер.

Юрій П'янило "Голос Сокальщини"

Загиблий Юрій П'янило Zaxid.net

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 25-річному жителю Волинської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Згідно з повідомленнями із соцмереж, клуб продовжує працювати. Зловмисник, який жорстоко побив хлопця, що й призвело до його смерті, намагався втекти за кордон, але поліція його затримала. Також повідомляється, що підозрюваного відпустив суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студенти Львівського професійного училища технологій та сервісу жорстоко побили учнів молодших курсів. Інцидент трапився у гуртожитку між студентами третього і другого курсу. Все, що відбувалося, знімали на два телефони.

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