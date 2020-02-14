"Побєдоносся набирає обертів!" У мережу потрапило відео святкової вакханалії в "ЛНР"

Терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію до 77-ї річниці визволення Луганщини від гітлерівських військ.

До неї вони долучили студентів місцевих "вишів". Молодих людей переодягли у шинелі й ватники та змусили роздавати на трасі календарі, листівки і заборонені в Україні "георгіївські" стрічки. Відео дивного дійства опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Захоплений Луганськ. Рік побєдоносся продовжує набирати оберти з колосальною швидкістю", – обурився захисник України.

В "ЛНР" влаштували шабаш з "побєдобіссям" Скріншот відео

Терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію у ватниках Скріншот відео

У коментарях під роликом підписники також жахнулися шабашем терористів і розкритикували фанатичність їхньої пропаганди.

"Краще б туалетний папір роздавали", "Десь на далекому сході від лютої заздрості плаче сонцеликий Ин", "Ватники на відео", "А розкажуть про донських козаків (безславні виродки Росії), які їх убивали в роки ВВВ?", "Невиліковна клініка, назва їй – побєдобісся!" – пишуть українці.

Окупованій Луганськ. Рік побєдоносія продолжает набіраті Оберт з колосальний швідкістю.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/3iV1WzCCZF - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 14, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

тим часом в Росії випустили календар із закривавленими дітьми. Його повісили до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні в одному з дитсадків Москви.

Крім того, учнів старших класів в РФ змусили написати лист прадіду на фронт в рамках святкування 75-річчя перемоги.

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