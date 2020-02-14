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14 лютого • оновлено в 18:15
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"Побєдоносся набирає обертів!" У мережу потрапило відео святкової вакханалії в "ЛНР"

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Терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію до 77-ї річниці визволення Луганщини від гітлерівських військ.

До неї вони долучили студентів місцевих "вишів". Молодих людей переодягли у шинелі й ватники та змусили роздавати на трасі календарі, листівки і заборонені в Україні "георгіївські" стрічки. Відео дивного дійства опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Захоплений Луганськ. Рік побєдоносся продовжує набирати оберти з колосальною швидкістю", – обурився захисник України.

В "ЛНР" влаштували шабаш з "побєдобіссям"

В "ЛНР" влаштували шабаш з "побєдобіссям"

Скріншот відео

Терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію у ватниках

Терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію у ватниках

Скріншот відео

У коментарях під роликом підписники також жахнулися шабашем терористів і розкритикували фанатичність їхньої пропаганди.

"Краще б туалетний папір роздавали", "Десь на далекому сході від лютої заздрості плаче сонцеликий Ин", "Ватники на відео", "А розкажуть про донських козаків (безславні виродки Росії), які їх убивали в роки ВВВ?", "Невиліковна клініка, назва їй – побєдобісся!" – пишуть українці.

"Побєдоносся набирає обертів!" У мережу потрапило відео святкової вакханалії в "ЛНР"

"Побєдоносся набирає обертів!" У мережу потрапило відео святкової вакханалії в "ЛНР"

"Побєдоносся набирає обертів!" У мережу потрапило відео святкової вакханалії в "ЛНР"

"Побєдоносся набирає обертів!" У мережу потрапило відео святкової вакханалії в "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Проигравшие страшно негодуют из схронов, ай-яй-яй. Ваш гитлер сдох, вы проиграли, смиритесь и успокойтесь
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hunt andres
hunt andres
Твари б а ндеровские, завидуйте молча.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Мракобесие и только...а игра на ложках и балалайках было?
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