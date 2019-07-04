"Побєдобісся" на "Інтері": суд скасував 4 млн штрафу за скандальний концерт 9 травня

Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив позов телеканалу "Інтер" проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та скасував призначений ним штраф у розмірі 4 млн 46 тис. грн (25% ліцензійного збору) за розпалювання ворожнечі концертом до Дня Перемоги-2018 "Перемога. Одна на всіх".

Суд визнав протиправним і скасував рішення Нацради від 11 липня 2018 року про результати позапланової перевірки телеканалу "Інтер" і розпорядження Нацради від 17 липня 2018 року про усунення порушень законодавства та сплату штрафу.

Концерт на "Інтері" "Інтер"

Суд не взяв до уваги висновок незалежної медійної ради, яка вбачає розпалювання ворожнечі у словах ведучих концерту "Інтера" до Дня Перемоги і проаналізував діалог сам.

Повний текст судового рішення оприлюднений 2 липня. Рішення суду ще не набуло чинності. У Нацради є 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 травня 2018 року "Інтер" транслював запис концерту до Дня Перемоги, під час якого ведучі закликали "не допустити" перейменування вулиць в Україні на честь "фашистських злочинців".

Напередодні 9 травня розгорівся скандал після того, як у мережу потрапив фрагмент відео, на якому ведучі телеканалу Андрій Доманський і Анастасія Даугуле нібито репетирують промову до "святкового концерту з нагоди Дня Перемоги".

11 травня була призначена позапланова перевірка телеканалу. Канал "Інтер" був оштрафований на 4,046 млн гривень — 25% від ліцензійного збору.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся