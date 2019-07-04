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"Побєдобісся" на "Інтері": суд скасував 4 млн штрафу за скандальний концерт 9 травня

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Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив позов телеканалу "Інтер" проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та скасував призначений ним штраф у розмірі 4 млн 46 тис. грн (25% ліцензійного збору) за розпалювання ворожнечі концертом до Дня Перемоги-2018 "Перемога. Одна на всіх".

Суд визнав протиправним і скасував рішення Нацради від 11 липня 2018 року про результати позапланової перевірки телеканалу "Інтер" і розпорядження Нацради від 17 липня 2018 року про усунення порушень законодавства та сплату штрафу.

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Концерт на "Інтері"

Концерт на "Інтері"

"Інтер"

Суд не взяв до уваги висновок незалежної медійної ради, яка вбачає розпалювання ворожнечі у словах ведучих концерту "Інтера" до Дня Перемоги і проаналізував діалог сам.

Повний текст судового рішення оприлюднений 2 липня. Рішення суду ще не набуло чинності. У Нацради є 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

"Побєдобісся" на "Інтері": суд скасував 4 млн штрафу за скандальний концерт 9 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
День Перемоги
Місце
Україна
Теги
телеканал ІнтерНаціональна рада України з питань телебачення і радовещанія
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Ш. Олег
Ш. Олег
"…"Интер" транслировал запись концерта ко Дню победы, во время которого ведущие призывали не допустить переименования улиц в Украине в честь фашистских преступников" - и в чём преступление?
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40 tetigistus
40 tetigistus
Норм. Всё идёт по плану.
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