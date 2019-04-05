"Побачив злих укр*пів": терористи "ДНР" влаштували криваву бійню між собою

На Донбасі в 7 ОМСБр терористів "ДНР" бойовик вбив двох своїх товаришів за службою після розпиття спиртних напоїв, а потім наклав на себе руки.

Про це написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штріліц) на своїй сторінці у Faceebook.

"Сорока на хвості принесла хороші новини. 7 ОМСБр окупаційних військ. Після надмірного вживання глоду "херой" з позивним "Ворон" у своїх братушанях з позивними "Рубін" і "Копчик" побачив злих "укропів". Одразу пвирішив перевести їх до 200 бригади, що і виконав просто в наметі за допомогою автомата. Після усвідомлення скоєного втік в найближчий ліс і за допомогою гранати наклав на себе руки, попрямувавши у вищезазначену бригаду", — розповів захисник України.

Терористи "ДНР" politeka.net

За його словами, зараз командир батальйону окупантів намагається приховати цей факт, списавши злочин на атаку ДРГ воїнів ООС. Таким чином він сподівається отримати компенсацію для рідних убитих терористів.

"Воїни "Дирляндії", беріть приклад з "Ворона"! За 30 хвилин троє новоприбулих в бригаді — так вміють робити тільки ватрушки!" — із сарказмом написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в районі проведення операції ООС 2 квітня українські захисники відповіли на масовані обстріли з боку противника. В результаті троє окупантів були знищені, вісім поранені.

31 березня в зоні ООС на Донбасі ліквідували 24-річного російського терориста Ільнура Зіганшина ("Татарина"). Окупант приїхав воювати в Україну у складі 9 ОМСП з Ульяновська (Російська Федерація). Його вбив снайпер ООС.

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