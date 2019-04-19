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"Побачив труп в калюжі крові": з'явилися моторошні подробиці вбивства тату-майстра в Тернополі

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Підозрюваний в убивстві тернопільського тату-майстра Тетяни Подвашецкая Андрій Горбатюк під час засідання суду 18 квітня заявив, що дуже шкодує про те, що трапилося.

Він стверджує, що нічого не пам'ятає, оскільки спочатку хотів просто поспілкуватися, однак розмова переросла у сварку, передає РБК-Україна.

"В один момент відкрив очі і побачив труп в калюжі крові", - розповів Горбатюк.

"Побачив труп в калюжі крові": з'явилися моторошні подробиці вбивства тату-майстра в Тернополі
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Також зловмисник стверджує, що після того, що сталося у нього виникло бажання покінчити життя самогубством. Чому втік з місця події і намагався втекти від правоохоронців, розповідати не став.

"Шкодую - це дуже м'яко сказано", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаТернопіль
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